Leslie Shaw lanzará el 19 de junio el EP "Yo soy Leslie Shaw", compuesto por cinco canciones. | Fuente: Instagram

Se confirmó un secreto a voces. La cantante Leslie Shaw lanzará este mes su nuevo EP, que se titulará “Yo soy Leslie Shaw”, y contará con un tema en el que colabora con la estrella mexicana Thalía.

La artista mostró el detrás de cámaras de la canción “Estoy soltera” que grabó junto a la intérprete y actriz. Sus seguidores le enviaron mensajes de felicitaciones por trabajar con una figura de amplia trayectoria.

“¡Son tantas emociones! ¡Estén atentos al pre-save del EP para ser los primeros en escucharlo!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde aparece con Thalía. En dicha canción también colabora con Farina.

Leslie Shaw, además, compartió la portada de su nuevo trabajo “Yo soy Leslie Shaw”, que se lanzará en plataformas digitales el 19 de junio. Estará compuesto por cinco temas en el que también aparecen colaboraciones con Bulova, Shelow Shaq y Mau y Ricky con la popular "Faldita".

"Lo que más quiero es alegrar a mis seguidores con mi música. Con este álbum quiero salir a otros países", comentó la cantante previamente a RPP Noticias.

CARRERA MUSICAL EN MIAMI

Recientemente, la intérprete de “Faldita” se refirió al crecimiento profesionalmente que ha tenido en Miami. Ella indicó que decidió dejar su vida en el Perú porque en EE.UU. podía abrir nuevas puertas. "En el Perú me iba bien, mi música sonaba en las radios, pero para crecer tenía que venir a Miami. En unas semanas lanzaré mi disco y empezaré a realizar la promoción”, aseguró.

Por otro lado, puede que sume nuevas colaboraciones con artistas extranjeros. Su nombre ha llamado la atención dell cantante colombiano Yera quien no descarta trabajar con Leslie Shaw. Aunque no se conocen, los fans del género urbano ya han pedido una colaboración entre ambos. "De Leslie he escuchado muchísimo. Me ha escrito el público peruano [diciendo] que espera una canción con ella", contó a RPP Noticias.