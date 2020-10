Rebeca Escribens defiende a Tula Rodríguez. | Fuente: Instagram

Tras casi un mes del fallecimiento de Javier Carmona, la conductora Tula Rodríguez anunció su retorno a la televisión, lo cual generó críticas en redes sociales por no guardar el luto.

Ante ello, la presentadora de "América Espectáculos" Rebeca Escribens defendió a Rodríguez y, a su estilo, pidió a los detractores que se ocupen de hacer otras cosas.

"Vayan a lavar ropa o limpiar su cocina. No metan las narices donde nadie los llama”, expresó en su espacio de entretenimiento. “Cada quien hace luto como mejor le parezca, que no te vean llorando no quiere decir que no estés sufriendo”, agregó.

Tula Rodríguez regresó a "En Boca de Todos" este 26 de octubre, tal como Javier Carmona lo hubiera querido, según dijo la artista en sus redes sociales.

"Como decía Javier: 'el show tiene que continuar...' así que aquí estamos, mis programas van para Dios, para ti allá arriba y para todos ustedes", recalcó.

A CASI UN MES DE LA PARTIDA DE JAVIER CARMONA

Luego de perder a su esposo Javier Carmona, quien falleció el pasado 30 de septiembre a los 56 años, Tula Rodríguez decidió viajar junto a su hija Valentina hacia el norte del Perú con el fin de tomarse un respiro durante su etapa de duelo.

A casi un mes de la muerte del exgerente de televisión, la conductora de “En boca de todos” decidió enviar un mensaje a través de sus redes sociales en el que dio a entender cómo viene viviendo su luto.

“Cada día, gracias al amor de Dios, estamos más fuerte”, dijo este 23 de octubre en una publicación de su cuenta de Instagram. “La pena está presente y nunca voy a olvidar a Javier. En cada atardecer está él, le encantaba el mar y la playa, así que estos días estamos también conectadas con el tiempo que disfrutamos juntos”, agregó.

SUS ÚLTIMOS MOMENTOS JUNTOS

Para Tula Rodríguez, la última noche al lado de Javier Carmona fue muy dura; pero hizo presente su agradecimiento por haberlo estado con él en sus últimos momentos.

“Fue una noche complicada que nos tocó estar por última vez. Estoy tan agradecida a Dios que me ha permitido estar con él en sus últimos momentos. Me da esa tranquilidad como esposa de haber estado con él y haberlo acompañado”, señaló en el programa.

Su preocupación, ahora mismo, es su pequeña hija Valentina. “Perder a su papá, a los 11 años, tiene que ser duro y es algo que nos ha marcado”, agregó.

