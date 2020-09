Ali Morales revela el estado de salud de Renzo Schuller. | Fuente: Instagram | Renzo Schuller

Renzo Schuller ingresó a la clínica para que le operen de una hernia en la espalda, ese fue el motivo de su ausencia en el programa “América hoy” y en su reemplazo está Yaco Eskenazi. Si bien causó preocupación su intervención quirúrgica, su esposa, Ali Morales, comentó sobre su estado de salud:

“Quería darme un segundito para agradecerles por todos los mensajes que me han mandado. Ahorita estoy como loca de un lado al otro. Como sabrán a mi esposo lo han operado y hemos estado de locos”, dijo Ali en sus historias de Instagram.

Además, confesó que, a pesar de que la operación duró mucho, todo salió bien: “Para los que me han preguntado por Renzo, quiero que sepan que está súper bien, estable. La operación duró bastante tiempo, pero fue exitosa”, aseguró. Por otro lado, agradeció a quienes se tomaron el tiempo de escribirle para enviarle buenos deseos a Renzo Schuller:

“Gracias por escribir y estar presente. Hemos recibido muchos mensajes por sus redes sociales de él y mía, y en verdad el cariño es súper bonito y sé que él va a estar súper bien para responderles pronto. Y como todo en la vida hay que meterle buena onda y mucha gratitud, he ahí mi mensaje", concluyó.

EN LA CLÍNICA

A través de sus stories de Instagram, Renzo Schuller reveló el motivo por el cuál debió ir al centro de salud. "Estoy en la clínica y quería comentarles, para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son, estoy acá porque me tienen que operar en un rato por una hernia que me ha salido en la espalda", contó.

"Estaba tratando de manejarla con terapia física pero ha crecido demasiado, ya venía con estos dolores hace tiempo pero por temas de trabajo no podía operarme y ya está comprometiendo mucho el nervio y antes de que se complique más me voy a operar", añadió Renzo Schuller.

Por su parte, Pozo había adelantado que el intérprete "venía mal desde la semana pasada, pero aún así seguía trabajando”. En tanto, Eskenazi recalcó que lo reemplazará en el programa por unos días.