Christian Domínguez dice que no se borrará el tatuaje con el rostro de Pamela Franco

Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista, el cantante y actor dijo que no tiene intenciones de borrar el tatuaje que lleva en su brazo con el rostro de su expareja, Pamela Franco.

El líder de Gran Orquesta Internacional aseguró que, a pesar de la ruptura, el grabado representa mucho más que una simple imagen. "Para mí, es mi hija, que es igualita a su mamá", comentó en el programa Todo se filtra.

Incluso, mencionó la posibilidad de modificar el tatuaje en el futuro para que se asemeje aún más al rostro de su pequeña. "Tal vez le hago algunos cambios porque Cata es igualita a su mamá", agregó.

Pamela Franco no borrará su tatuaje

Pamela Franco ya se había pronunciado al respecto. La cantante indicó que no piensa eliminar su tatuaje de la inicial 'C' que, contrario a lo que muchos piensan, no lo lleva por Christian Domínguez sino en honor a su hija.

Sin embargo, para referirse a su expareja, reconoció que borrar un rostro es mucho más complicado.

"La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata, yo no vivo de esas cosas, soy más 'fresh'. Los que se han puesto una cara sí está más difícil borrarlo", comentó.

Pamela Franco habla de su relación con Christian Cueva

Aunque ya no ocultan su relación, Pamela Franco ha optado por mantener cierta reserva sobre su romance con Christian Cueva. La cantante y el futbolista se volvieron virales en Halloween luego de que se publicara un video en el que Cueva le da un beso apasionado en el escenario mientras ella cantaba. Después de ese momento, él incluso declaró públicamente: "La amo con toda mi alma".

"Yo dejo que las cosas fluyan", comentó recientemente Pamela a América Espectáculos, y aclaró que no rechazó el beso de Cueva en el escenario, como han comentario en redes sociales. "No puedo negar que mi rostro estaba desencajado, porque estaba nerviosa y no lo esperaba, pero tampoco hubo rechazo", añadió.

