"Que se enfoque en el fútbol primero": Carlos Zambrano aconseja a Christian Cueva tras debutar como cantante

Después de que Christian Cueva interpretara una versión de El Cervecero junto a Pamela López, el futbolista Carlos Zambrano se pronunció sobre el debut como cantante de su excompañero de la selección nacional.

"Al ‘Cholo’ (como le dice de cariño) siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno", dijo para Trome.

Carlos Zambrano espera que solo sea para pasar el rato ya que quiere que se enfoque en su carrera. "Que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona", agregó.

Tras ser consultado por si había escuchado la versión de El Cervecero de Christian Cueva donde menciona a Lapadula, Carrillo, entre otros, confesó que no, pero sí lo vio en las noticias. "Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero", finalizó.

Christian Cueva SE LANZA COMO CANTANTE junto a Pamela Franco con versión de “El Cervecero”. Lo hemos visto todo. #MagalyTVlaFirme pic.twitter.com/XxjH34lIOu — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 7, 2024

Christian Cueva le cambia la letra a El Cervecero

Según imágenes del programa de Magaly Medina, Christian Cueva se animó a grabar la popular canción El Cervecero en compañía de Pamela Franco. Incluso, se atrevió a cambiar la letra del tema de Armonía 10 para hacer alusión a sus compañeros de la Selección Peruana.

"Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula que quiero beber y beber y beber hasta morir", se le escucha cantar al hombre del Cienciano en un avance de Magaly Tv La Firme.

De acuerdo con el avance, el ambiente en el estudio de grabación refleja una buena química entre ambos; de hecho, Franco ya expresó anteriormente que, durante la celebración de Halloween, Cueva realmente "se robó el show".

Christian Cueva le dijo "Te amo" a Pamela Franco

Luego de que semanas atrás ambos fueran captados juntos en una conocida sanguchería en Lima y en una discoteca en Trujillo en el programa Magaly TV La Firme, Christian Cueva recalcó que quiere "hacer las cosas bien” con Pamela Franco. “Hay puntos que voy a aclarar. Yo la verdad quiero hacer las cosas bien con ella y quiero hacer las cosas bien en mi vida”, señaló el exintegrante de la Selección Peruana al podcast Sin lengua en los pelos.

Acto seguido, Cueva dejó en shock a Franco al declararse en vivo. “Yo siempre voy a querer lo mejor para ella. Quiero decirle que la amo con toda mi alma. Eso es todo lo que puedo decir. Lo natural es lo más bonito que hay. Siempre estoy encarando”, expresó el futbolista haciendo sonrojar a la cantante.

Ante esta declaración, Franco mencionó estar “nerviosa” con las palabras del futbolista. “No sé qué decir. Él siempre me pone así. No me desagrada lo que él diga, pero no sé qué responderle”, acotó Franco negando que haya rechazado el beso que le dio Cueva el otro día. “No lo rechacé. Él me pone nerviosa”.