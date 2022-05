Rodrigo Cuba cuenta detalles de su ruptura con Melissa Paredes. | Fuente: Instagram

Al terminar la segunda parte de la entrevista a Rodrigo Cuba, Magaly Medina mostró en su programa una infidencia que le contó el futbolista junto a su pareja Ale Venturo sobre lo que decía Melissa Paredes cuando eran pareja.

"'Qué más quieres, estás conmigo, yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza', eso le decía ella a Rodrigo. ¿Te acuerdas?", se le escucha decir a Venturo. Estas palabras fueron respaldadas por Cuba: "Sí, así me decía", agregó resaltando que "esas ideas se las metía su mamá".

Cabe resaltar que Magaly Medina continúa revelando más detalles de la separación del futbolista y Melissa Paredes, por lo que este miércoles 25 contará el inicio de su romance con Ale Venturo.

Rodrigo Cuba: "Melissa Paredes me pidió retomar la relación"

Rodrigo Cuba continúa dando su versión sobre su separación y cómo sucedieron las cosas post 'ampay' de Melissa Paredes en el programa de Magaly Medina. Esta vez, el deportista reveló que su exesposa le pidió para retomar su romance solo para que eliminara el comunicado donde él anunciaba el rompimiento de su matrimonio.

"Yo tengo los WhatsApp y me pidió perdón para volver. Yo me voy a concentrar y le dije que, si quieres esforzarte para recuperar esto, yo no lo voy a hacer. Se cambió de número para hacer ‘borrón y cuenta nueva’. En ese interín, me dijo que sacara mi comunicado, porque se había quedado sin trabajo. Me pone ‘hola guapo’ desde su nuevo número, yo tengo las pruebas", dijo el futbolista de Sport Boys.

Asimismo, Rodrigo Cuba desmintió a Melissa Paredes sobre los gastos del hogar, ya que ella pagaba las cuentas de la casa desde la tarjeta de crédito que él tenía, pero que canceló desde que salió el 'ampay' con el bailarín.

"Los gastos de la casa los asumía yo. Inclusivo le dije que yo mantenía la casa para que ella trabajara y ahorrara, porque en la TV sus trabajos eran de ratos. Ella gastaba en sus extras, no pagaba su celular, no pagaba su seguro de salud ni de carro. A raíz de todo esto (del ‘ampay’) le digo que empiece a pagar todas tus cosas y la mitad de todo. Cancelé la adicional de mi tarjeta de crédito que yo la saqué, porque su trabajo no era estable", sostuvo.

