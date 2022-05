Rodrigo Cuba continúa contando su versión de los hechos tras su ruptura con Melissa Paredes. | Fuente: Twitter

Rodrigo Cuba continúa dando su versión sobre su separación y cómo sucedieron las cosas post 'ampay' de Melissa Paredes en el programa de Magaly Medina. Esta vez, el deportista reveló que su exesposa le pidió para retomar su romance solo para que eliminara el comunicado donde él anunciaba el rompimiento de su matrimonio.

"Yo tengo los WhatsApp y me pidió perdón para volver. Yo me voy a concentrar y le dije que, si quieres esforzarte para recuperar esto, yo no lo voy a hacer. Se cambió de número para hacer ‘borrón y cuenta nueva’. En ese interín, me dijo que sacara mi comunicado, porque se había quedado sin trabajo. Me pone ‘hola guapo’ desde su nuevo número, yo tengo las pruebas", dijo el futbolista de Sport Boys.

Asimismo, Rodrigo Cuba desmintió a Melissa Paredes sobre los gastos del hogar, ya que ella pagaba las cuentas de la casa desde la tarjeta de crédito que él tenía, pero que canceló desde que salió el 'ampay' con el bailarín.

"Los gastos de la casa los asumía yo. Inclusivo le dije que yo mantenía la casa para que ella trabajara y ahorrara, porque en la TV sus trabajos eran de ratos. Ella gastaba en sus extras, no pagaba su celular, no pagaba su seguro de salud ni de carro. A raíz de todo esto (del ‘ampay’) le digo que empiece a pagar todas tus cosas y la mitad de todo. Cancelé la adicional de mi tarjeta de crédito que yo la saqué, porque su trabajo no era estable", sostuvo.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró del 'ampay'

Según la versión de Rodrigo Cuba, él y Melissa Paredes se encontraban en un gimnasio cerca de su casa, pero no se cruzaron, ya que él estaba entrenando mientras que la actriz estaba en el sótano con el bailarín. Sin embargo, se enteró de la infidelidad cuando estaba con su hija en una fiesta infantil. Todos lo sabían, menos él.

"Yo, a raíz del trabajo de la mamá de mi hija, no compartía mucho tiempo en la casa, porque ella iba al programa en la mañana, ensayaba después, y me meto a ese gimnasio que está cerca, porque los futbolistas entrenamos en la mañana y en la tarde fortalecemos los músculos. No sabía que ella iba ahí. Ella tenía un plan congelado por la pandemia. En su momento, le decía para ir juntos, pero ella podía en las noches. En esa época tenías que reservar por el protocolo y me enteré ahí. Ella me dice ‘puedes pasarme foto de la bebé’ y ella dice que está en el gimnasio y me dice ‘no te he visto’. Yo estaba en la fiesta de cumpleaños con mi hija y me dice ‘hay un ampay’, le digo ‘con quién o qué’ y me dice ‘mío, pues’. Cuando estuvo en ese programa me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín. Yo me quedé helado y le dije ‘tú ve cómo solucionas el problema, no cuentes conmigo’ y le colgué. No iba a privar a mi hija de esa fiesta, porque son amigas y ahí estaba fatal, encima era un grupo de futbolistas donde compartíamos con seis o siete parejas y ya había salido el ‘ampay’. Cuando llego a la fiesta, todos me miran y un amigo se me acerca y me pregunta cómo estoy. Lo primero que hice fue que Mía se quede con sus amiguitas y vi las imágenes. Acto seguido, veo el comunicado y me pregunto qué pasó. Todo el cumpleaños conversando con los amigos", contó Rodrigo Cuba.

