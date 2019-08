Rodrigo González dio detalles de su salida del programa "Válgame Dios". | Fuente: Instagram | Fotógrafo:

Este lunes 19 de agosto, Rodrigo González alias ‘Peluchín’ y Gigi Mitre anunciaron su salida intempestiva de la conducción del programa de espectáculos de Latina “Válgame Dios”, por “desacuerdos profesionales” con la gerencia de producción de entretenimiento liderada por Susana Umbert.

Los rumores sobre lo que realmente había pasado empezaron a crecer, quizás por esta razón Rodrigo González ha hecho uso de sus redes sociales para realizar un video en vivo en el que señaló que fue “una puñalada” que el canal en el que trabajó por años contrate a Cathy Sáenz, quien anteriormente lo había enjuiciado.

"¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!", dijo evidentemente molesto.

Además, González reveló que la decisión de contratar a Sáenz para la conducción de “Mujeres al mando” era algo que tanto Gigi como él sabían antes de hacer su denuncia oficial, por lo que el día lunes, su coconductora no acudió al programa.

"Por eso Gigi no fue el lunes, me pareció una medida algo extrema. Por eso yo fui al programa. Este terminó y bajé a decirle (a Susana) cómo nos sentíamos. A ella no le importó. Dijo que Cathy Sáenz podría ser contratada por cualquier programa de Latina", sostuvo.

LA SALVACIÓN DE “MUJERES AL MANDO”

Según Gonzáles, la decisión de contratar a Cathy Sáenz deviene del propósito de “salvar como sea” el programa conducido por Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, “Mujeres al mando”. Asimismo, develó que su versión “es la única verdad” de lo ocurrido.

"El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público (..) la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar", refirió.