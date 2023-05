Rodrigo González: segunda denuncia que impuso Susana Umbert por acoso fue archivada

El conductor de televisión Rodrigo González compartió una noticia con sus seguidores a través de su programa y sus redes sociales. El popular ‘Peluchín’ reveló que le ganó de manera judicial a Susana Umbert, exgerente de Latina.

Como se recuerda, el año pasado ella lo acusó de haberla denigrado como mujer y aseguró que hubo violencia psicológica contra su persona. La demanda no procedió, por lo que se inició un nuevo proceso, pero esta vez, lo acusó de acoso.

Esta disputa legal duró varios meses hasta que, finalmente, Rodrigo González salió victorioso. Su abogado dio detalles del caso señalando que las investigaciones en contra de su defendido ya concluyeron.

“En un primer momento, Susana Umbert, como los otros tres personajes, lo denunciaron a Rodrigo por violencia contra la mujer, efectivamente ese caso quedó archivado, pero al final no fue eso, decidieron acoso, ella apeló y el fiscal superior ya emitió su resolución final”, dijo el letrado.

Asimismo, Rodrigo González señaló que tanto Umbert como Karen Schwarz -a quienes considera ‘enemigas’- buscaban que se vaya preso o, de no darse el caso, obtener una reparación civil. Al ganar el juicio, no tendrá que volver a defenderse en los tribunales.

¿Por qué iban a detener a 'Peluchín'?

En febrero de 2020, Rodrigo González acudió a la comisaría de Monterrico, en Surco, tras la citación policial por las denuncias en su contra presentadas por las exconductoras de 'Mujeres al mando', Karen Schwarz y Cathy Sáenz, y por la exgerente de Latina, Susana Umbert.

A su salida, el popular ‘Peluchín’ aseguró que no ha violentado a ninguna de las denunciantes y que, por el contrario, estarían atentando contra su derecho a la libertad de expresión y de opinión que realiza en sus redes sociales.

“Yo solo tengo un Instagram, una plataforma de entretenimiento, y por donde mi gente quiere que la lleve. Si no te gusta, no entras. ¿Dónde está el acoso? Tú tienes que buscarme, seguirme, y convertirte 'rodriguista'”, expresó el conductor en ese entonces.



“No me he sobrepasado (con sus comentarios). Más bien, estoy callándome lo que pienso. Por supuesto que es un ataque a la libertad de expresión (las denuncias). En nuestro país nos encanta la chapa. En ‘El wasap de JB’, por ejemplo, ponen apodos de ‘mudo’, 'caballo loco’, entonces todos deberíamos sentirnos ofendidos. La señora cree que me puede callar, cree que sigue siendo la jefa. No, mi amor, eso no va a pasar”, añadió.

Asimismo, se refirió a sus enfrentamientos con las expresentadoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz. “Mosca muerta es una persona que va con una actitud ante la vida, camuflada de lo que realmente es ¿Eso te parece una ofensa? En estos días ha quedado demostrado que la chapa la tiene bien puesta”, dijo Rodrigo González sobre el calificativo a Karen Schwarz.