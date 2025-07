Rosángela Espinoza confirma romance con empresario chileno: ¿cómo se conocieron?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rosángela Espinoza vuelve a creer en el amor. Luego de varios años sin un romance público, la modelo y chica reality confirmó que mantiene una relación sentimental con un ciudadano chileno, con quien fue vista durante la celebración de su cumpleaños en Lima.

Si bien no lo negó cuando fue consultada por un reportero del programa Magaly TV, la firme, evitó dar más detalles de su nueva conquista debido a las restricciones por contrato que tiene con América TV para declarar a otros medios.

La noticia no sorprendió del todo a sus seguidores, ya que en las últimas semanas la modelo había compartido en sus redes sociales publicaciones con emojis de corazones y la bandera de Chile.

¿Quién es el nuevo novio de Rosángela Espinoza?

Según reveló el programa conducido por Magaly Medina, el nuevo compañero sentimental de Rosángela Espinoza es Edgard San Martín, un empresario chileno. Ambos fueron vistos en la celebración del cumpleaños de la modelo que se organizó en un conocido hotel limeño.

De acuerdo con la información del programa, la pareja se habría conocido durante las celebraciones de Año Nuevo 2025 en Tulum, México. Desde entonces, sus viajes son frecuentes.

Registros migratorios indican que Rosángela visitó Chile en varias oportunidades, mientras que San Martín también viene a Perú en repetidas ocasiones.

¿Quién es Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza López es una modelo, presentadora de televisión e influencer peruana. Alcanzó la popularidad por sus participaciones en programas como Esto es guerra, Bienvenida la tarde y Combate.

Nació en Lima y vivió sus primeros años en la Unidad Vecinal Matute, en La Victoria. A los 8 años formó parte de un elenco de música afroperuana. Estudió Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la que egresó en 2021.

Inició su carrera televisiva en 2005 con una breve aparición en el programa Habacilar. En 2012 participó en el certamen Miss Perú Mundo representando a la Región Ica. Ese mismo año se unió al reality Combate, y en 2013 ingresó a Bienvenida la tarde, donde permaneció hasta 2015.

En 2017, ingresó al programa Esto es guerra y, en 2019, condujo el segmento de espectáculos de En boca de todos. Actualmente es conductora del podcast Be You Best, enfocado en temas empresariales y de desarrollo personal.