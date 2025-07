“Va por buen camino, hay que tener paciencia”: esposa de Furrey se sincera sobre estado de salud del youtuber

“Ya le retiraron el ventilador mecánico”, dijo Giselle Minchola. No obstante, la esposa de Furrey precisó que youtuber seguirá en UCI donde "lucha cada minuto" por su vida.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giselle Minchola, esposa de Furrey, confirma que retiraron ventilador mecánico a youtuber. | Fuente: Instagram (dra_giselle_minchola)

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local luego de que fuera atropellado por un auto en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, cuando intentó cruzar la pista con su scooter el último miércoles 9 de julio.

El streamer español, radicado en Perú hace muchos años, ha venido recibiendo el apoyo de seguidores y amigos quienes están al tanto de su estado de salud. Ahora, su esposa Giselle Minchola brindó detalles actualizados sobre el avance que va teniendo Furrey revelando que ya retiraron el ventilador mecánico que conectaba a sus pulmones.

“Yo sé qué hace bastantes días no actualizo nada y es porque Toño (Antonio Crespo) estaba muy estacionario. No había mayor mejora. Entonces, estaba todo igual, pero ya hace un par de días le retiraron el ventilador mecánico lo cual es un progreso”, sostuvo en un video difundido en sus historias de Instagram.

A pesar de la mejoría, Giselle puntualizó que Furrey seguirá en UCI ya que su caso sigue siendo complejo. “Todavía va a seguir en UCI, no sabemos cuánto tiempo más. Todavía no está consciente, pero sus pulmones, por lo menos, ya están respirando por ellos mismos. El avance es lento, es muy lento. Es muy desesperante, pero no va por mal camino. Está luchando cada minuto y eso es algo bueno”, puntualizó.

El youtuber Furrey sufrió un accidente de tránsito que lo llevó a UCI en una clínica local. | Fuente: Instagram (Todo Good)

Giselle pide a seguidores “tener paciencia” por estado de salud de Furrey

En ese sentido, Giselle Minchola pidió a sus seguidores “tener paciencia” ante la delicada situación de Furrey, quien fue internado en UCI tras ser lanzado por varios metros por un vehículo.

“Hoy se cumplen 14 días del accidente. Los doctores me han dicho que este proceso es muy lento. Hay que tener mucha paciencia nada más. Yo sigo ahí con él para ver cualquier cambio mínimo. Como dicen los doctores, mientras no empeore, es un buen camino”, manifestó.

“Él es joven. Hay que esperar nada más. Todavía no está reaccionando. No podemos conversar con él, pero va bien. Hay que tener paciencia, sigan orando por favor, sigan con los pensamientos. Va a ser un camino largo y lento, pero vamos bien, vamos super bien. Gracias por todo el cariño que nos están dando”, añadió.

Finalmente, la también médico informó que los interesados en apoyar a Furrey económicamente pueden hacer sus depósitos a las cuentas bancarias publicadas en sus posts en redes sociales.

“El Yape ya se saturó. Vamos a organizar otra rifa. Ya hemos hecho el primer pago a la clínica. A pesar de la ayuda, que ha sido bastante, igual todavía es complicada la situación. Pueden apoyar solo por las cuentas del banco. Muchas gracias de verdad por el apoyo económico porque es algo que estamos necesitando”, concluyó.

Giselle Minchola, esposa de Furrey, informó que youtuber sufrió el robo de sus pertenencias. | Fuente: Instagram

Abogado de Furrey confirma retiro de ventilación mecánica a youtuber

En dialogo con el programa La Rotativa del Aire, de RPP, el abogado Jener Cáriga confirmó que Furrey fue extubado el último lunes demostrando una mejoría.

“Le han retirado el ventilador mecánico, pero evidentemente todavía continúa con una pequeña sonda para poder ayudarle con el tema de la respiración, pero su estado de salud ya está mejorando”, declaró.

En ese sentido, Jener Cáriga señaló que, si bien Furrey se encuentra consciente, los médicos confirmaron que seguirán sedándolo debido a la intensidad del dolor. “El dolor es intenso. Él va a continuar sedado durante estos días. Eso no quiere decir que le hayan sacado de UCI. Él continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos”, precisó.

En otro momento, el abogado aseguró desconocer cuánto tiempo estará Furrey en UCI donde seguirá siendo tratado por los médicos.

“Los médicos han señalado de que primero tiene que estar del todo estable para que puedan remitirlo a sus operaciones. Recordemos que él tiene varias fracturas a lo largo del tórax. Entonces, esas fracturas requieren de operaciones. Primero tienen que estabilizarlo para poder luego operarlo”, manifestó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis