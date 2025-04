Melissa Klug ratifica su boda con Jesús Barco tras decir que "no es el amor de su vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug ratifica que se casará con Jesús Barco. Esto, semanas después de decir en El valor de la verdad que el futbolista peruano "no es el amor de su vida" y tras los entredichos con Pamela López por un presunto vínculo con Christian Cueva.

La popular 'Blanca de Chucuito' aseguró que "pronto" estará unida en matrimonio con el exvolante de Sport Boys y Universitario de Deportes con quien mantiene una relación desde el 2020 teniendo una pequeña hija.

"Pensamos (en casarnos) este año o inicios del otro (…) Será algo íntimo. Nada de boda de 100 mil dólares. Con esa plata me traigo dos containers más para mi negocio", declaró a Trome.

Es así como la influencer confirma su boda con Jesús Barco luego de contestar con un rotundo "no" a la pregunta hecha en El valor de la verdad de si su actual pareja es "el amor de su vida".

"Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor", explicó Klug al conductor Beto Ortiz.

En ese sentido, recalcó que había acordado con Barco que ambos se considerarían "el amor de su alma". "Nosotros no somos el amor de nuestras vidas. Nosotros decimos que somos el ‘amor de mi alma’", acotó.

Además, Melissa Klug señaló que está contenta en su relación con Jesús Barco, con quien piensa casarse pronto. "Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida completa", señaló.

Jesús Barco y Melissa Klug confirmaron que se casarán por civil. | Fuente: Instagram

Melissa Klug confirma que se casará con Jesús Barco este 2025

Melissa Klug confirmó que se casará con Jesús Barco este 2025. Klug aseguró que viene planificando su boda civil con el futbolista de 28 años, quien confesó haberle pedido la mano a su pareja con el fin de formalizar sus cinco años de relación.

En ese sentido, Klug señaló que está en medio de los preparativos de su matrimonio, pero descartó como fecha el último 3 de febrero, día de su cumpleaños.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando (…) No (será en febrero), será más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas.”, declaró.

Por otra parte, Melissa Klug ratificó que ya no piensa tener más hijos asegurando que está conforme con su familia. “No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida”, manifestó la modelo en entrevista con Trome.

Melissa Klug aseguró que Jesús Barco "no es el amor de su vida". | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug admitió errores en sus confesiones durante El valor de la verdad

Luego de la participación de Melissa Klug en El valor de la verdad, uno de los temas más comentados fue su supuesta relación con Christian Cueva, que, como dijo Pamela López, habría tenido un 'romance a escondidas'. No obstante, la empresaria se encargó de desmentir estas declaraciones mostrando las conversaciones con el futbolista de Cienciano.

Sin embargo, en las imágenes se vio que las capturas de pantalla eran desde la cuenta de Cueva y no de Klug, lo que generó que los seguidores del programa pensaran que había manipulado las pruebas. Por ese motivo, se comunicó con Amor y Fuego para dar su versión de los hechos.

“Esos pantallazos de mi conversación con Christian me los mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats)", dijo. Asimismo, mostró los chats originales.

Cabe resaltar que también afirmó que no tiene todas las conversaciones con Christian Cueva porque las eliminó y no tenía por qué guardarlo, así que en El valor de la verdad utilizó los chats que le envió López y aprovechó para mencionar que se confundió con las fechas porque "pasó mucho tiempo".

“Me confundí en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no en lo que he dicho", agregó.

Melissa Klug respondió 20 preguntas en El valor de la verdad y se llevó 25 mil soles.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

