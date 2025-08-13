Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': hablará de Jefferson Farfán y sus romances con Delany, Darinka y Xiomy

La influencer se sentará por primera vez en el programa de Beto Ortiz para responder sobre el vínculo de sus amigas Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán, además de recordar momentos difíciles de su vida privada.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Samahara Lobatón será la siguiente invitada en El valor de la verdad. La hija de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón hablará por primera vez en el programa de Beto Ortiz sobre Jefferson Farfán —quien tuvo una relación con su madre— y sobre lo que piensa de que sus amigas Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro hayan mantenido vínculos sentimentales con el exjugador de la selección peruana.

La participación de Samahara fue confirmada este miércoles a través de las redes sociales de Beto. En el primer adelanto, se le escucha a Samahara hablando sobre Ivana Yturbe: "Éramos uña y mugre, y ella nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos... lo que hace la calentura y el amor".

Lo que dijo Samahara Lobatón en el avance

En otro momento, Beto Ortiz le consulta, fuera de las preguntas del polígrafo: "¿Cuántas de tus amigas han tenido affairs con Jefferson Farfán? ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?". También se escucha que Samahara comenta: "Este es el proceso de las tres juntas".

La influencer relató además un episodio con Farfán que involucra a su pareja Bryan Torres: "Él le escribió un mensaje a Bryan que yo leí, donde le decía que no saliera conmigo, que le iba a armar un ampay para que lo vincularan con otra mujer". Ante la duda de Beto, Samahara confirmó: "Sí, prácticamente humillándome".

El avance también sugiere que Samahara abrirá un capítulo doloroso de su vida relacionado con su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna. Asimismo, cuando el conductor le consulta si le preocupaba lo que Farfán pudiera pensar, ella responde tajante que no.

¿Cuándo ver a Samahara Lobatón en El valor de la verdad?

El episodio completo con Samahara Lobatón en El valor de la verdad se transmitirá este domingo 17 de julio a las 10 p.m. por Panamericana Televisión y en el canal oficial del programa en YouTube. Con esta participación, la influencer se suma a una lista de invitados recientes como Suheyn Cipriani, Pablo Villanueva 'Melcochita', Sergio Romero 'Chechito' y Mariella Zanetti.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis