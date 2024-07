Sergio George explica ausencia de Yahaira Plasencia en créditos de canción de Wisin: "Es una artista emergente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que colaborara con Sergio George y Wisin en la canción La vida es una fiesta, Yahaira Plasencia continúa su camino hacia la internacionalización. Sin embargo, la artista no aparece en la promoción del tema que interpretarán los artistas en los Premios Juventud 2024 por lo que el productor explicó la razón de esta ausencia.

"Ella cantó dos ganchos e hizo segunda voz con Wisin, y cantó un verso ella sola. Pero siempre se explicó que a Yahaira la estábamos presentando como una artista invitada, una artista en desarrollo, pero nunca para estar a la par de Wisin y conmigo (...) Él quiso hacer una canción conmigo, entonces yo metí a Yahaira para que apoyara, porque hacía falta una voz femenina para darle descanso a Wisin, y también para darle más exposición [...] Nunca se dijo que sería un featuring con ella", dijo a los medios a través de las redes sociales, asegurando que Plasencia tenía conocimiento de ello.

Por otro lado, Sergio George reveló que Wisin pudo haberse incomodado si ponían el nombre de Yahaira Plasencia en los créditos: "No creo que haya sido correcto para Wisin ponerla a ella, que es una artista emergente para este mercado, con un artista mundial", agregó. Ante la atenta mirada de la salsera peruana, asintió por lo dicho del productor musical y opinó al respecto:

"Yo siempre lo he dicho si eres cantante y te dicen 'Yahaira queremos que cantes un coro, un párrafo con Marc Anthony o Jennifer Lopez', ¿no lo vas a hacer? Son oportunidades que debemos aprovechar (...) Aquí el Perú no está en el mapa", sentenció.

¿Por qué Yahaira no aparece en la portada promocional del nuevo sencillo de Wisin y Sergio George?

En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia habló sobre su participación en este proyecto y abordó las preguntas sobre su ausencia en las portadas promocionales del sencillo. La salsera explicó que la canción forma parte del disco del productor Sergio George, por lo que a ella solo fue invitada a cantar en el tema.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar", afirmó la artista en el programa América Hoy.

¿Yahaira Plasencia estará en los Premios Juventud 2024?

Actualmente, Yahaira Plasencia se encuentra en Puerto Rico para acompañar a Wisin y Sergio George en la presentación de La vida es una fiesta, tema que fusiona la música urbana y la salsa. De acuerdo con la peruana, el número musical está previsto para el inicio de la ceremonia; sin embargo, su participación estaría en riesgo debido a problemas administrativos. Así lo reveló en una reciente entrevista para América TV.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión (organizadores de Premios Juventud) te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía", contó.

Podcast recomendado A propósito de la explosión salsera liderada por mujeres en Perú, RPP Noticias contactó a algunas intérpretes del género a fin de recoger testimonios sobre sus carreras. Leer más Informes RPP | podcast La salsa en el Perú: hablan las intérpretes que marcan tendencia