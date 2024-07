Premios Juventud 2024: cuándo, dónde y a qué hora ver la presentación de Tonny Succar y Yahaira Plasencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acercan los Premios Juventud y como cada año el evento se encargará de reconocer a diversos artistas por sus logros. Según la organización, el evento no solo celebra la música, sino también a los creadores de contenido más influyentes.

En esta edición, los artistas más nominados son Carín León, Maluma y Peso Pluma, cada uno con siete nominaciones. No muy lejos están Karol G y Shakira, quienes cuentan con seis nominaciones cada una. Becky G y Grupo Frontera recibieron cinco nominaciones, mientras que Bad Bunny, Farruko, Feid, Fuerza Regida, Manuel Turizo, Bizarrap y Ozuna llegaron a cuatro.

El evento, donde los ganadores son seleccionados gracias al voto de los fanáticos, también dará un lugar especial a los creadores de contenido de redes sociales. Nuevas categorías han sido introducidas para reconocer a aquellos que están causando un gran impacto en las redes sociales.

Tony Succar y Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2024

Perú también dirá presente en los Premios Juventud 2024 gracias a la participación del músico, compositor y productor Tony Succar, quien será parte musical 'Homenaje a Fania All Stars'. También compartirán escenario Oscar D' León, Yvi Queen, La India, Sergio George, Anitta y Tito Puente Jr.

"Súper honrado de poder participar en estos Premios Juventud con el 'Homenaje a Fania All Stars', que cumple 60 años. Contento de estar con estos grandes artistas bajo la dirección musical de Sergio George. Es un honor, de verdad. ¡Que viva la salsa, mi gente! Seguimos creciendo poco a poco", dijo el peruano en su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia también se encuentra actualmente en Puerto Rico para acompañar a Wisin y Sergio George en la presentación de La vida es una fiesta, tema que fusiona la música urbana y la salsa.

De acuerdo con la peruana, el número musical está previsto para el inicio de la ceremonia; sin embargo, su participación estaría en riesgo debido a problemas administrativos. Así lo reveló en una reciente entrevista para América TV.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión (organizadores de Premios Juventud) te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía", contó.

De no haber inconvenientes, será la segunda vez que Yahaira pise el escenario de los Premios Juventud.



"Mis chicos, gracias por tantos mensajes de motivación y de amor. Vengo luchando y trabajando mucho por mis sueños, créanme que no es nada fácil y, más aún, cuando se presentan este tipo de pruebas en el camino. Cantar por segunda vez en los Premios Juventud es lo que deseo ahora, esperemos que llegue la vida y, si no, todo pasa por algo y entiendo los planes de Dios", publicó horas después en sus redes sociales.

¿Cuándo son los Premios Juventud 2024?

Los Premios Juventud 2024 se llevarán a cabo el jueves 25 de julio a las 7 p.m. (6 p.m. en Perú) en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Los anfitriones del evento serán Lele Pons, Clarissa Molina y Wisin.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2024?

La ceremonia de los Premios Juventud 2024 podrá ser vista a través de la señal de Univisión, donde los seguidores también tendrán la oportunidad de presenciar de la alfombra roja del evento. Otra opción es verla a través de la app de ViX.



Artistas que cantarán en Premios Juventud 2024

Los Premios Juventud 2024 contarán con un elenco de artistas de primer nivel. Entre las actuaciones destacadas se encuentran el grupo mexicano Camila, la cantante argentina Emilia (quien también se presentará junto a Los Ángeles Azules), y los artistas Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema El Reemplazo.

Además, están confirmadas las presentaciones de Lunay, Wisin y Luar de la L.

¿Qué artistas participarán en el tributo a Fania All Stars en los Premios Juventud 2024?



Los Premios Juventud 2024 rendirán homenaje a Fania All Stars, la icónica agrupación con más de 60 años de trayectoria. Esta formación ha colaborado con leyendas como Johnny Pacheco, Willie Colón, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Tito Puente, Ray Barretto, Cheo Feliciano y Rubén Blades.

El emocionante tributo contará con la participación de Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

Premios Juventud 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías?



Dentro de las novedades que presenta la lista de nominados este año, es importante destacar que los Premios Juventud reconocerá la creatividad y el alcance de los creadores de contenido a través de cuatro categorías: 'Creator con Causa', 'Creator del Año', 'Creator que me Inspira' y 'Mejor Lol'.

Nominados a los Premios Juventud 2024

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carin León

Maluma

Peso Pluma

Sebastián Yatra

Artista Premios Juventud Femenina

Anitta

Becky G

Karol G

María Becerra

Shakira

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Ha*Ash

Los Ángeles Azules

Mau y Ricky

Reik

La Nueva Generación Femenina

Ela Taubert

J Noa

Joaquina

Rainao

Zhamira Zambrano

La Nueva Generación Masculina

Christian Alicea

Dei V

Izaak

Jere Klein

Los Esquivel

Luar La L

Luck Ra

Milo J

Omar Courtz

Venesti

La Nueva Generación Regional Mexicano

Chino Pacas

Delilah

Gabito Ballesteros

Jasiel Nuñez

Michelle Maciel

Nathan Galante

Oscar Maydon

Xavi

Los Mejores Beatmakers

Big One

Bizarrap

Chris Jedi

Edgar Barrera

Gaby Music

MAG

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Tainy

Zecca

La Mezcla Perfecta

‘ALV’ – Arcángel & Grupo Frontera

‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta

‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘De Lunes a Lunes’ – Manuel Turizo & Grupo Frontera

‘El Jefe’ – Shakira & Fuerza Regida

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ – Carin León & Camilo

‘Por el Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

Colaboración OMG

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers

‘K-Pop’ – Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd

‘Muñekita’ – Kali Uchis, El Alfa & JT

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Girl Power

‘En Esta Boca’ – Kany García & Young Miko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G

‘Nada de Ti’ – Ana Bárbara & Majo Aguilar

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

Mi ‘Dance Track’ Favorito

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘La Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Las Babys’ – Aitana

‘Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56’ – Bizarrap & Rauw Alejandro

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Urban Track

‘Funk Rave’ – Anitta

‘Lala’ – Myke Towers

‘Mónaco’ – Bad Bunny

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Qlona’ – Karol G & Peso pluma

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

Mejor Mezcla Urbana

‘Bubalu’ – Feid & Rema

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Quema’ – Ryan Castro, Peso Pluma & SOG

‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Checho Corleone

‘Tucu’ – Ozuna & Amarion

Mejor Álbum Urbano

‘Att.’ – Young Miko

‘Cosmo’ – Ozuna

‘Forever King’ – Don Omar

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ – Myke Towers

‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G

‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’ – Feid

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Sol María’ – Eladio Carrión

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Bonita’ – Daddy Yankee

‘Coco Loco’ – Maluma

‘Corazón Vacío’ – Maria Becerra

‘No Te Enamores De Él’ – Danny Ocean

‘Pasa_Je_Ro’ – Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Colaboración Pop/Urbano

‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega

‘Baby Hello’ – Rauw Alejandro & Bizarrap

‘Copa Vacía’ – Shakira & Manuel Turizo

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Manos Frías’ – Mau y Ricky, Reik & Beéle

‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Mejor Álbum Pop/Urbano

‘.MP3’ – Emilia

‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne

‘Don Juan’ – Maluma

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

Tropical Hit

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Punta Cana’ – Marc Anthony

Tropical Mix

‘El Yate (Versión Salsa)’ – Lenny Tavárez & Sergio George

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio

‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra 4.40

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis