Yahaira Plasencia explica por qué no aparece en la portada de su colaboración musical entre Sergio George y Wisin

Crece la expectativa por el estreno de la colaboración musical entre Yahaira Plasencia, Sergio George y Wisin. En una reciente entrevista, 'La patrona' habló sobre su participación en este proyecto y abordó las preguntas sobre su ausencia en las portadas promocionales del sencillo.

La salsera explicó que la canción forma parte del disco del productor Sergio George, por lo que a ella solo fue invitada a cantar en el tema.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar", afirmó la artista en el programa América Hoy.

Cuando se le cuestionó si era la "corista" del tema, Yahaira respondió que su interpretación jugó un rol muy significativo en la pieza musical: "El clímax de toda la canción lo hago yo, la canción empieza con mi voz, literal".

Wisin no sabía de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia reveló que Wisin no la conocía, incluso no estaba enterado de que en Perú se había formado toda una fiebre salsera.

"Wisin no me conocía, no sabía que en el Perú se hacía salsa, no conocía nada; aquí en Estados Unidos es otra cosa", aseguró.

La canción, La vida es una fiesta, se estrenará este miércoles 24 de julio en las plataformas digitales de Wisin.

Peligra la participación de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2024

Yahaira Plasencia también expresó su preocupación a pocas del inicio de los Premios Juventud 2024, a realizarse este jueves 25 de julio en San Juan, Puerto Rico. Y es que la artista dijo que había sido convocada para abrir el evento con el tema La vida es una fiesta, pero esto está a punto de frustrase debido a trámites administrativos.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión (organizadores de Premios Juventud) te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía", contó la peruana.

"Tenemos esperanzas de que llegue mañana al mediodía, dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin y por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí", concluyó Plasencia.

