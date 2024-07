'La vida es una fiesta': Yahaira Plasencia comparte su colaboración musical junto a Wisin y Sergio George

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia compartió el estreno de su colaboración musical al lado de Wisin y Sergio George. Se trata de La vida es una fiesta, un tema que fusiona la salsa y el género urbano; las propuesta llega acompañada de un videoclip que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Mis sueños se ven reflejados en la música. La industria musical es un trabajo muy sacrificado y duro. Soy una mujer empoderada que busca a través del arte salir adelante y llevar el nombre de mi país bien en alto. La vida es una ruleta de situaciones buenas y malas, y debemos sonreír y dejarnos llevar por lo que Dios nos tiene destinado", expresó la cantante sobre este nuevo lanzamiento.

De esta manera, Yahaira Plasencia da un nuevo paso significativo hacia la internacionalización de su carrera. Conocida como 'La patrona', ella compartió su experiencia de trabajar con Wisin.

"Es un artista completo y un hombre extraordinario para llevar lo que siente y expresarlo en este trabajo. Me siento honrada y agradecida, al igual que con Sergio George, porque este tema es el inicio de muchos proyectos", subrayó la peruana.

¿Por qué Yahaira no aparece en la portada promocional del nuevo sencillo de Wisin y Sergio George?

En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia habló sobre su participación en este proyecto y abordó las preguntas sobre su ausencia en las portadas promocionales del sencillo.

La salsera explicó que la canción forma parte del disco del productor Sergio George, por lo que a ella solo fue invitada a cantar en el tema.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar", afirmó la artista en el programa América Hoy.

Cuando se le cuestionó si era la "corista" del tema, Yahaira respondió que su interpretación jugó un rol muy significativo en la pieza musical: "El clímax de toda la canción lo hago yo, la canción empieza con mi voz, literal".

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2024

Yahaira Plasencia viajó a Puerto Rico para estar presente en los Premios Juventud 2024, donde tiene programa la presentación en vivo de La vida es una fiesta al lado de Wisin y Sergio George; no obstante, podría truncarse debido a un problema con su visa de trabajo.

"Tenemos esperanzas de que llegue mañana (25 de julio) al mediodía o dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin, por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí", contó Plasencia.

