Susy Díaz y el peculiar consejo que le compartió a Shakira en su icónico encuentro

Susy Díaz protagonizó uno de los momentos más comentados del concierto de Shakira en Lima al acercarse a la cantante colombiana durante el segmento Camina con la Loba.

Susy Díaz lo volvió a hacer. La icónica exvedette y excongresista se convirtió en una de las figuras más virales del concierto que Shakira ofreció el sábado 15 de noviembre en el Estadio Nacional, luego de protagonizar un breve pero llamativo encuentro con la cantante colombiana minutos antes de que subiera al escenario.

En videos que circularon rápidamente en redes sociales, se observa a Susy en el preciso instante en que Shakira aparece tras bambalinas para iniciar el recorrido del segmento Camina con la Loba. Vestida con una túnica plateada —como el resto de los fanáticos seleccionados—, Susy se acercó a la artista, la abrazó, juntó su rostro con el de ella y le dijo unas palabras. Shakira respondió con un cálido “gracias” antes de continuar saludando a los presentes.

Susy Díaz conoce a Shakira

La producción del concierto había organizado una salida estricta, priorizando la seguridad de Shakira. Sin embargo, al aparecer la cantante, Susy Díaz avanzó con entusiasmo hasta ubicarse a su lado, rompiendo por unos segundos el protocolo para saludarla de manera efusiva, algo que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales.

“Estoy lista para conocer a Shakira, que es fuego y fuerza”, había comentado Susy antes del concierto. Este lunes, en América Hoy, la popular figura televisiva contó detalles de lo ocurrido y reveló el peculiar consejo que le dio al oído a la artista colombiana.

“Llegué como a las 5:30 de la tarde. Estuvimos esperando, luego salimos a ensayar. Yo salí al final, como a las 8:20 p.m. Había muchos agentes de seguridad, creo que extranjeros. La misma producción me puso detrás de ella, no me dejaron estar a su lado, no sé por qué”, relató.

Según contó, cuando finalmente logró acercarse, decidió decirle una frase que considera uno de sus lemas de vida: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”. La reacción de Shakira fue breve pero amable: un “gracias” y una sonrisa antes de seguir avanzando. “Es linda. Me sonrió y siguió caminando Y olía rico”, agregó Susy.

Shakira en Lima: tres noches de show

El encuentro de Susy Díaz con Sakira se produjo en el primero de los tres conciertos que la cantante brindó el domingo en Lima, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presentación del sábado contó con más sorpresas como la participación de la Orquesta Sinfónica de Lima y un repertorio que recorrió todas las etapas de su carrera. La cantante ofreció un segundo espectáculo el domingo y cerrará su paso por Perú este martes 18 de noviembre, nuevamente en el Estadio Nacional.

