Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Susy Díaz sobre caminar con Shakira en su concierto en Lima: "Es una bendición de Dios. Para mí, ella es la mejor"

La figura peruana reveló que fue elegida por la producción de la cantante internacional entre varias postulantes. También participarán Rebeca Escribens, Flavia Laos y María Pía Copello.
La figura peruana reveló que fue elegida por la producción de la cantante internacional entre varias postulantes. También participarán Rebeca Escribens, Flavia Laos y María Pía Copello. | Fuente: RPP
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La excongresista contó en Encendidos de RPP que la organización de la artista colombiana la seleccionó tras revisar videos de varias figuras latinoamericanas.

Farándula
00:00 · 16:21

La excongresista y figura de la farándula peruana, Susy Díaz, sorprendió a todos al contar que fue convocada por la propia organización de Shakira para participar en los conciertos que la cantante ofrecerá en Lima los próximos 15, 16 y 18 de noviembre. 

Durante su entrevista en el programa Encendidos de RPP, la exvedette expresó su emoción por la oportunidad: “Estoy trabajando bastante. Yo voy a caminar al lado de Shakira, es una bendición de Dios. Agradezco a mis fans, fue la organización de Shakira que me eligió. Para mí, ella es la mejor, es una de las mejores, todas sus canciones son éxitos totales”.

La artista peruana detalló que la producción de Shakira pidió videos de figuras conocidas de varios países, y fue el suyo el que finalmente resultó seleccionado. 

“Pidió varios videos de artistas conocidas con una canción, entre ellos Perú, y de todos los videos, eligió el mío”, contó con orgullo. 

Además, mencionó que otras figuras locales como Rebeca Escribens, Flavia Laos y María Pía Copello también formarán parte de la experiencia.

La artista recordó el momento en que un flotador se rompió durante una grabación y terminó pagando 80 soles por el daño. “Todo el mundo lo repite y se mata de risa”, comentó.
La artista recordó el momento en que un flotador se rompió durante una grabación y terminó pagando 80 soles por el daño. “Todo el mundo lo repite y se mata de risa”, comentó. | Fuente: RPP

Sobre Flor Polo y su candidatura al Congreso

Susy también habló del reciente interés político de su hija Flor Polo, quien se afilió al partido Somos Perú donde postulará como congresista. 

“Mi hijita ya estuvo candidateando como regidora por La Molina y ahora se ha afiliado al partido. Agradezco a la presidenta porque me llamó para ser senadora con el número 13, pero le dije que mejor como diputada, ya fui congresista. Luego acepté el número 10, pero me dije ‘mejor no’ y renuncié. Le dije a Flor y aceptó; yo la voy a apoyar en todo.” 

La excongresista descartó postular nuevamente, señalando que ya no tiene la energía de antes y que su paso por el Parlamento le dejó importantes logros: “El doctor me dijo que mucho estrés trae enfermedades. Ya cuando fui congresista presenté 120 proyectos de ley y 34 de ellos fueron aprobados.” 

El video viral de Susy Díaz en el mar

Finalmente, Susy Díaz recordó entre risas el video viral del año 2011, donde fue revolcada por una ola mientras intentaba grabar contenido para redes. 

“Yo creé el contenido. Me subí a un flotador, se rompió y el chico se puso a llorar. Me dijo que costaba 80 soles y le pagué. Todo el mundo lo repite en redes y se mata de risa. Yo dije ‘haré algo suavecito’ y el mar me revolcó. Desde ahí tengo terror de entrar al mar”, comentó entre risas.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Susy Díaz Videos más vistos Videos más vistos Shakira

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA