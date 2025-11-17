Últimas Noticias
Energía, canto y mucho show: Shakira arrasó otra vez en Lima y agradeció a su público por el cariño [CRÓNICA]

Shakira dio un inolvidable segundo concierto el último domingo 16 de noviembre.
| Fuente: Masterlive | Fotógrafo: Raúl Umeres
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por segundo día consecutivo, ‘La Loba’ lleno el estadio Nacional en un electrizante show donde cantó sus temas más emblemáticos acompañados de la Orquesta Filarmónica de Lima.

Pocos artistas pueden llenar y hacer vibrar —por dos noches seguidas— el Estadio Nacional de Lima y lograr que la gente quiera seguir escuchándolos, quedándose a dormir en los exteriores y esperando, tras terminar el show, que su ídolo pueda salir a saludar de lejos a su público. Eso pasa cuando Shakira viene a Lima, su sola presencia hace que miles de fanáticos quieran estar cerca de una estrella musical que hoy sigue más vigente que nunca.

El último domingo, Shakira volvió a llenar el Estadio Nacional y logró que muchas personas gocen de un show inolvidable. Entre la multitud, hubo una gran cantidad de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas), quienes lucían polos negros con el nombre de la cantante nacida en Barranquilla, además de usar las pelucas moradas del famoso videoclip Las de la intuición, entre otros accesorios para verse como ‘La loba’.

Dentro del recinto, el público prendía los celulares y gritaba el nombre de Shakira, quien no salió hasta las 8 y media la noche cumpliendo con el mismo horario del día anterior.

Con su clásica pasarela estelar y acompañada de un grupo de fans ganadores de la activación ‘Caminando con la loba’, Shakira se dirigió al escenario con una gran sonrisa con el objetivo de volver a entregar todo su talento a los fans peruanos.

Con su tema La Fuerte, la ganadora de diversos Latin Grammy inició el show acompañada de un grupo de baile. Más rápido que modelo de pasarela, Shakira se cambió el vestuario y se puso un vestido rosado corto para interpretar la canción Girl Like Me.

Luego, Shakira sacó dos clásicos de su repertorio: Las de la intuición y Estoy Aquí, prometiendo que la noche seguiría dando que hablar.

“Es un honor estar en esta segunda noche en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme. Estoy feliz de verlos. Definitivamente, es el mejor recuerdo que tengo hasta ahora. Nuestra ‘manada’ peruana. Lima, esta noche somos uno”, expresó 'La loba' antes de continuar con su espectáculo.

Miles de fans fueron a ver a Shakira en su segunda presentación en el estadio nacional.
Miles de fans fueron a ver a Shakira en su segunda presentación en el estadio nacional. | Fuente: Masterlive | Fotógrafo: Raúl Umeres

Sensualidad, show y mucha energía en el escenario

Shakira no solo demostró su talento para el canto y el baile. La colombiana demostró la diversión y el entretenimiento que puede realizar de manera natural y sin despeinar sus rulos dorados.

Primero, en un pequeño sketch con un muñeco para el tema Te felicito donde la colombiana quiere cortarle el cuello con una sierra sin éxito para que luego este intente bailar con ella.

Después de la breve actuación, Shakira empezó a interpretar el tema que hace dúo con Rauw Alejandro acompañada de su grupo de baile.

La energía no paró. Shakira demostró su gran sensualidad con la canción TQG, de Karol G, siguiendo pasos coordinados. Sin embargo, la propia colombiana confesó que casi sufre una caída tomando el momento con humor.

“De las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poco más fuertes, resilientes. Bienvenidas a Las mujeres ya no lloran”, gritó la artista emocionando a los asistentes.

Luego del incidente, Shakira tomó su guitarra para entonar Don’t Bother y mostrando un show completo. La nostalgia llegó con Acróstico donde aparecieron en pantalla sus pequeños Milan y Sasha junto a ella. Minutos después, cantó: Copa Vacía, La bicicleta y su clásico pop con el grupo black eyed peas, Hips Don’t Lie.

Shakira cantó sus clásicos temas de los 90 y sus últimos éxitos tras su regreso a la música.
Shakira cantó sus clásicos temas de los 90 y sus últimos éxitos tras su regreso a la música. | Fuente: Masterlive | Fotógrafo: Raúl Umeres

La euforia con Soltera y los temas del recuerdo de Shakira

La energía colmó todo el Estadio Nacional con Chantaje. Con chispas y juegos artificiales, la cantante se puso a bailar al ritmo de salsa caribeña pidiendo el aplauso al público. “Vamos, Perú”, señaló. La bachata también estuvo presente con Anatomía, uno de los clásicos de la colombiana.

“¿Cuántas solteras hay aquí?”, expresó Shakira antes de entonar su tema Soltera y moverse al ritmo de la guitarra. Con un baile Pole dance, dejó ver toda su sensualidad y el movimiento de sus caderas al rojo vivo.

También trajo los viejos temas de los 90 al escenario. Ojos así, con un baile al estilo marroquí donde ella mueve su cintura y su cabello para cautivar el mundo.

Después con Pies descalzos, sueños blancos, donde recordó sus inicios en la música y para terminar con la nostalgia cantó Antología en un sonido acústico que hizo vibrar todo el estadio.

Las actrices peruanas Francisca Aronsson y Fiorella Cayo presentes en el segundo show de Shakira.
Las actrices peruanas Francisca Aronsson y Fiorella Cayo presentes en el segundo show de Shakira. | Fuente: Masterlive | Fotógrafo: Raúl Umeres

Orquesta Filarmónica de Lima y despedida del segundo concierto

El talento peruano estuvo en el escenario con Shakira, la cantante invitó a subir a los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Lima, pidiendo un fuerte aplauso para ellos.

En seguida, se colocó al centro para cantar sus canciones Poem to a horse y Objection en una nueva versión instrumental que bien pudo continuar toda la noche.

Para ir terminando su show, Shakira cantó Suerte logrando que todos graben el gran momento junto con las luces que colmaban los rincones del recinto. Con un sonido vibrante, salió el show para Waka Waka (Esto es África) donde los colores y banderas relucieron.

Finalmente, Shakira cantó Pa' tipos como tú, su éxito grabado en el estudio con el argentino Bizarrap y que le permitió volver a la industria luego de algunos años dedicados a su faceta como madre y esposa, antes de su separación.

Acercándose al público en las rejas, Shakira se tomó el tiempo de saludar de cerca a los fans, quienes intentaban tomarse una foto con ella. Así terminó su segundo show, esperando uno último este martes que promete otra noche inolvidable. “Muchas gracias. Lima”, exclamó.

