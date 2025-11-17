Energía, canto y mucho show: Shakira arrasó otra vez en Lima y agradeció a su público por el cariño [CRÓNICA]

Pocos artistas pueden llenar y hacer vibrar —por dos noches seguidas— el Estadio Nacional de Lima y lograr que la gente quiera seguir escuchándolos, quedándose a dormir en los exteriores y esperando, tras terminar el show, que su ídolo pueda salir a saludar de lejos a su público. Eso pasa cuando Shakira viene a Lima, su sola presencia hace que miles de fanáticos quieran estar cerca de una estrella musical que hoy sigue más vigente que nunca.

El último domingo, Shakira volvió a llenar el Estadio Nacional y logró que muchas personas gocen de un show inolvidable. Entre la multitud, hubo una gran cantidad de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas), quienes lucían polos negros con el nombre de la cantante nacida en Barranquilla, además de usar las pelucas moradas del famoso videoclip Las de la intuición, entre otros accesorios para verse como ‘La loba’.

Dentro del recinto, el público prendía los celulares y gritaba el nombre de Shakira, quien no salió hasta las 8 y media la noche cumpliendo con el mismo horario del día anterior.

Con su clásica pasarela estelar y acompañada de un grupo de fans ganadores de la activación ‘Caminando con la loba’, Shakira se dirigió al escenario con una gran sonrisa con el objetivo de volver a entregar todo su talento a los fans peruanos.

Con su tema La Fuerte, la ganadora de diversos Latin Grammy inició el show acompañada de un grupo de baile. Más rápido que modelo de pasarela, Shakira se cambió el vestuario y se puso un vestido rosado corto para interpretar la canción Girl Like Me.

Luego, Shakira sacó dos clásicos de su repertorio: Las de la intuición y Estoy Aquí, prometiendo que la noche seguiría dando que hablar.

“Es un honor estar en esta segunda noche en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme. Estoy feliz de verlos. Definitivamente, es el mejor recuerdo que tengo hasta ahora. Nuestra ‘manada’ peruana. Lima, esta noche somos uno”, expresó 'La loba' antes de continuar con su espectáculo.