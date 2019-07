Sheyla Rojas recibió críticas por su viaje a Ibiza y Grecia con Fidelio Cavalli. | Fuente: Instagram

Sheyla Rojas ha recibido una avalancha de críticas desde que comenzó su viaje por Ibiza y Grecia junto al millonario Fidelio Cavalli. Un usuario la calificó, en redes sociales, como "mala madre" por irse de vacaciones a lo que ella respondió: "créeme yo cuido a mi hijo [...] pero también tengo derecho a divertirme".

La conductora mandó una indirecta a sus críticos a través de sus redes sociales. "Que el amor, el cariño o la ilusión siempre sea más fuerte que la maldad", escribió Sheyla Rojas, en su Instagram, junto a una foto, en blanco y negro, donde aparece al lado del libanés Fidelio Cavalli. En esta publicación, así como en las más recientes, bloqueó la posibilidad de dejar comentario.

La presentadora ya se encuentra de regreso en Perú y compartió unos videos de su llegada acompañada por su hijo Antoñito, producto de su relación con Antonio Pavón. Ella le preguntó al pequeño qué le parecieron las fotos que publicó de su viaje. Este fue el diálogo.

Sheyla Rojas: ¿Viste mis fotos? ¿Qué podrías decir?

Antoñito: Que algunas son graciosas.

Sheyla Rojas: Antoñito dice que las fotos de mi viaje son graciosas.

Antoñito: Algunas.

La respuesta de Sheyla Rojas a sus detractores. | Fuente: Instagram

LA RESPUESTA DE SHEYLA



Durante sus vacaciones, Rojas y Cavalli compartieron diversas imágenes paseando por Ibiza y Mikonos. El millonario publicó algunos videos, en Instagram, que fueron criticados en redes sociales por (aparentemente) mostrar a la conductora en estado de ebriedad.

Sheyla Rojas respondió, en su momento, al respecto: "Quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce, pero para él estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y si, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son. Gracias de todos modos".