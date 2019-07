Pedro Moral se encuentra tranquilo porque la denuncia de Sheyla Rojas quedó archivada. | Fuente: Composición

La denuncia por violencia psicológica, acoso, chantaje sexual y extorsión que interpuso Sheyla Rojas contra su expareja Pedro Moral fue archivada, indicó el empresario. Lo mismo sucedió con la demanda por difamación agravada ─en el que se pedía el pago de S/. 500.000─ que le interpuso Yorry Warthon, abogado de Rojas.

“Estoy libre, archivaron el caso. No me van a denunciar por medio millón de soles. [El abogado] Tiene derecho a apelar, pero lo están viendo mis abogados. No estoy muy enterado del tema. Estoy tranquilo”, dijo Pedro Moral. Él agregó que, hace semanas, la Fiscal Provincial Penal de Miraflores, Janet Bernal Loayza, archivó las denuncias.

Por otro lado, Pedro Moral se mostró despreocupado de que Sheyla Rojas o su abogado Yorry Warthon apelen el archivamiento de la denuncia y la demanda.

Como se recuerda, previo a la emisión de "El valor de la verdad", Sheyla Rojas impuso una denuncia contra su exprometido. El abogado de la conductora indicó que podría ser sentenciado, a no más de seis años de prisión, si se comprobaba que cometió violencia psicológica al revelar información íntima en el programa de Beto Ortiz.

"Ya hablé bastante de Sheyla", dijo Pedro Rojas a propósito de su expareja. | Fuente: Composición

"YA HABLÉ BASTANTE DE SHEYLA"

Pedro Moral aseguró que no tiene "nada que perdonar" a Sheyla Rojas, ya que considera que, tanto él como ella, han contado sus respectivas versiones su extinta relación sentimental y sus truncos planes de matrimonio.

“La vida se encargará de decir quién tuvo la razón y quién no. Cada uno con su camino y todos felices. Yo ya salí a decir mi verdad dos veces. Ya hablé bastante de ella”, añadió el empresario.

Él aseguró que no mantiene ningún contacto con su expareja, debido a que se encuentra en una nueva etapa de su vida y prefiere no volver a hablar sobre la presentadora. Entre sus proyectos, Moral participará en un 'reality' de convivencia con varias figuras del espectáculo.

PEDRO EN "EL VALOR DE LA VERDAD"

Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral por supuestas agresiones verbales a raíz de las revelaciones que dio en “El valor de la verdad”. En el programa contó detalles sobre la cancelación de su matrimonio, además de la actitud de la conductora hacia el dinero.