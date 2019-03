Sheyla Rojas y Pedro Moral cancelan su matrimonio a menos de dos meses de realizarse

Hace unas semanas, el programa de Gisela Valcárcel mostró la pedida de mano de Pedro Moral a Sheyla Rojas en Chiclayo. | Fuente: GV Producciones

Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con su prometido Pedro Moral, con quien se casaría el próximo 4 de mayo. Si bien durante varios días se rumoreaba que ambos habían cancelado su boda, Rojas y Moral hicieron público el fin de su romance con una publicación en redes sociales.

De acuerdo con el mensaje compartido en las redes oficiales de la ex chica reality, el final de su relación amorosa por "mutuo acuerdo". "Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible", escribieron.

La pareja decidió aclarar su actual situación sentimental para "evitar rumores malintencionados". "Este proceso es difícil para ambos y queremos transmitirlo pidiendo respeto y discreción", finaliza el mensaje firmado por ambos.

Hace unas semanas, Sheyla y Pedro fueron parte del programa "Gisela busca..." en el que compartieron la pedida de mano, ante las cámaras, junto a toda su familia. Para ese programa, Gisela Valcárcel viajó a Chiclayo para encontrarse con la conductora de "Estás en todas" y fue parte de la pedida de mano con Pedro Moral en la playa de Pimentel.

BODA ESPERADA

La ex participantes de 'realities' aseguró que no quiere que su ceremonia se reconozca como "la boda del año". "Quiero que sea 'la boda de la vida' o 'la boda eterna', porque es algo mío. Quiero que todos los que compartan ese momento conmigo disfruten".

Ella aseguró que más que ponerle algún calificativo, espera que su boda "sea inolvidable" a nivel personal. "Hemos elegido el lugar, acá en Lima. Nunca soñé en casarme, soy sincera".