"Es muy caballero": Shirley Arica revela que Jackson Mora le invitó a salir tras divorcio con Tilsa Lozano

Después del acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica tras el fin de su matrimonio con Tilsa Lozano, la modelo confesó que el exboxeador le volvió a invitar a salir. Estas declaraciones llegan después de que la conductora de TV revelara públicamente que, cuando tenían una relación, Mora habló mal de Arica.

"Me invitó a salir el sábado. ¿Qué tiene de malo? Me dijo tipo ‘¿qué planes?’ y yo ‘nada’... pero llegué tarde a Lima, estaba cansada y le dije que sería para la próxima", dijo en el podcast Rico Trío. Además, mencionó que Mora le pidió disculpas porque lo que Tilsa dijo en TV nacional, era cierto. Pese a ello, se negó a aceptar la invitación por tener su agenda llena de actividades, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reunirse con él.

En la conversación, Shirley Arica mencionó que no tiene intención de tener una relación con Jackson Mora y solo lo ve como amigo. "Si hay una reunión, una fiesta o en una discoteca y nos encontramos, y él me invita y yo estoy con mis amigas, bacán. Pero otra cosa es que me diga para cenar los dos... ya es diferente", agregó.

"Yo lo veo como un amigo. No tendría nada que ver con él, ni hoy ni mañana, imposible. Es muy caballero”, sostuvo.

Tilsa Lozano se pronuncia sobre el acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica Tilsa Lozano se mostró sorprendida tras enterarse de que su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica se habían vuelto a seguir en redes sociales. En el programa La noche habla, el panelista Ric La Torre le consultó si ambos habían sido amigos antes de que ella iniciara su relación con el exluchador. "Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", respondió Lozano. Consultada por los calificativos que Mora habría mencionado para referirse a Arica, la conductora prefirió no decirlos. "No, no los puedo mencionar en televisión... son adjetivos de alto calibre", señaló, sin entrar en detalles. Asimismo, Lozano comentó que, si bien Jackson Mora tiene la libertad de interactuar con quien desee en redes sociales, le resulta difícil comprender cómo puede mantener una amistad con Shirley Arica luego de los comentarios que anteriormente había hecho sobre ella.

Jackson Mora fue captado con joven anfitriona en discoteca Jackson Mora fue captado con una joven anfitriona dentro de un centro nocturno avivando un posible romance luego de que la misma mujer estuviera con él en el aeropuerto Jorge Chávez días atrás. Fue el programa La Noche Habla, donde Tilsa Lozano es una de las conductoras, que mostró al exboxeador saliendo el último fin de semana con una esbelta joven a quien Mora describió como “parte de su staff” la primera vez que fueron vistos juntos. “Hoy en la Noche Habla, a las 11, sin filtro, sin luto y con anfitriona recargada. Jackson Mora se desata en su salida de soltero. La foto y video que lo ponen en el ojo de la tormenta y ojo es la misma anfitriona con quien se le vio saliendo del aeropuerto”, enfatizó la voz en off del adelanto compartido en redes sociales. Asimismo, de acuerdo con información de Trome, la mujer es identificada como Jennifer Barreto, una joven anfitriona que publica fotos de sus viajes, paseos, vestidos y bikinis en redes sociales y quien estaría vinculada con el exesposo de Tilsa Lozano.