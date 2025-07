Jackson Mora y Shirley Arica son captados juntos en discoteca tras asistir a evento deportivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jackson Mora parece ya haber olvidado a Tilsa Lozano luego de confirmarse su divorcio con la exconejita de Playboy en abril de este año.

El exboxeador fue captado junto con Shirley Arica en un evento deportivo de boxeo organizado por él. Eso no es todo. El exesposo de Tilsa también acudió con la ‘Chica realidad’ a una discoteca nocturna en Miraflores.

Fueron las cámaras del programa Magaly TV: La Firme las que grabaron a Shirley Arica sentada en uno de los asientos del evento mientras era saludada con un beso en la mejilla por Jackson Mora.

En otra imagen se pudo apreciar, claramente, a Shirley Arica y Jackson Mora disfrutando de la música en una discoteca. Ambos bailaron mostrando una gran confianza mientras Mora se mostraba bebiendo de un vaso.

“Apaga la tele, Tili. Shirley Arica no solo fue a la pelea de tu ex pelón, también se fueron de rumba al ‘after-party’ en discoteca de Miraflores”, se escucha en la voz en off sobre la promoción del programa conducido por Magaly Medina.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Shirley Arica es vinculada con Jackson Mora. En junio de este año, la propia Arica confirmó el encuentro con Mora. "Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo", declaró en La Noche Habla, programa conducido por Lozano.

Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio abril de 2025. | Fuente: Instagram

Shirley Arica revela que Jackson Mora le invitó a salir tras divorcio con Tilsa

Semanas atrás, Shirley Arica confesó que Jackson Mora le volvió a invitar a salir. Estas declaraciones llegan después de que Tilsa Lozano revelara públicamente que, cuando tenían una relación, Mora habló mal de Arica.

"Me invitó a salir el sábado. ¿Qué tiene de malo? Me dijo tipo ‘¿qué planes?’ y yo ‘nada’... pero llegué tarde a Lima, estaba cansada y le dije que sería para la próxima", dijo en el podcast Rico Trío.

Del mismo modo, Arica mencionó que Mora le pidió disculpas porque lo que Tilsa dijo en TV nacional. Pese a ello, se negó a aceptar la invitación por tener su agenda llena de actividades, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reunirse con él.

En ese sentido, Shirley Arica mencionó que no tiene intención de tener una relación con Jackson Mora y solo lo ve como amigo. "Si hay una reunión, una fiesta o en una discoteca y nos encontramos, y él me invita y yo estoy con mis amigas, bacán. Pero otra cosa es que me diga para cenar los dos (…) ya es diferente", agregó.

Shirley Arica ganó 50 mil soles tras responder las 21 preguntas en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Jackson Mora fue captado con joven anfitriona en discoteca

Jackson Mora fue captado con una joven anfitriona dentro de un centro nocturno avivando un posible romance luego de que la misma mujer estuviera con él en el aeropuerto Jorge Chávez días atrás.

Fue el programa La Noche Habla, donde Tilsa Lozano es una de las conductoras, que mostró al exboxeador saliendo el último fin de semana con una esbelta joven a quien Mora describió como “parte de su staff” la primera vez que fueron vistos juntos.

“Hoy en la Noche Habla, a las 11, sin filtro, sin luto y con anfitriona recargada. Jackson Mora se desata en su salida de soltero. La foto y video que lo ponen en el ojo de la tormenta y ojo es la misma anfitriona con quien se le vio saliendo del aeropuerto”, enfatizó la voz en off del adelanto compartido en redes sociales.

Asimismo, de acuerdo con información de Trome, la mujer es identificada como una joven anfitriona que publica fotos de sus viajes, paseos, vestidos y bikinis en redes sociales y quien estaría vinculada con el exesposo de Tilsa Lozano.

