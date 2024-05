Sofía Franco afirma que Álvaro Paz de la Barra “se rehúsa” a firmar el divorcio

Sofía Franco, la recordada conductora de televisión, fue la invitada de Historias verdaderas, el segmento del programa sabatino Estás en todas. La exmodelo habló sobre la actual relación con Álvaro Paz de la Barra, con quien tiene un hijo de 11 años, sus amores pasados y el conflicto televisado que protagonizó con Silvia Cornejo.

¿Cuándo se casaron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra?



Franco y Paz de la Barra se conocieron y enamoraron en 2011, casándose en secreto en 2018, días antes de los comicios municipales, donde él participó y ganó en La Molina. Tres años después, tras una polémica separación que incluyó una denuncia de él por violencia familiar, anunciaron su ruptura. Sin embargo, aún no han concretado el divorcio.

¿Qué dijo Sofía Franco sobre proceso de divorcio de Álvaro Paz de la Barra?

"Conocí a Álvaro en el estacionamiento de Larcomar", recordó Sofía Franco. "No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre, sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar", comentó. Continuó diciendo: "Hasta ahora estamos vinculados. El matrimonio no se pudo dar, pero no nos hemos divorciado, falta esa parte, pero él se niega".



Sin embargo, Franco, de 46 años, aseguró que no se encuentra "obsesionada" con volver a enamorarse, porque su prioridad es su hijo Salvador. "No he estado con nadie desde mi separación. No me urge el papel", dijo. También explicó: "Él acepta que cometió más errores. No lo justifico, pero, en su momento, estaba en otro lugar y también aprendió muchas lecciones".



Sofía también mencionó a los exfutbolistas Pablo Zegarra y Marcus di Giuseppe, conocido como Bica, con quienes estuvo involucrada sentimentalmente. Sobre Zegarra, dijo: "Tuvimos una relación algo distante porque él no vivía en Perú. Sin embargo fue un buen soporte emocional". Respecto a Bica, recordó: "No me casé porque sentía que era una locura, que me estaba apresurando".

¿Qué dijo Sofía Franco sobre su pelea con Silva Cornejo?

Otro episodio controversial en la carrera de Sofía Franco ocurrió durante una acalorada discusión en vivo con la exreina de belleza Silvia Cornejo, durante la transmisión del ya desaparecido programa Al aire en 2014. El altercado comenzó cuando Sofía preguntó a Silvia sobre su relación con el bailarín Eduardo Pastrana; a lo que Silvia insinuó que Sofía ya estaba en proceso de divorcio.



"Creo que fui muy amable con Silvia Cornejo. Teníamos una amistad, nos veíamos mucho en el trabajo", comentó. Luego añadió: "Hubo una falta de respeto por parte de ella porque no aceptó una pregunta que me la pautearon. No le gustó y cometió una falta de respeto que no puedo se la pude pasar". Diez años después del incidente, Franco aseguró: "No tendríamos nada de qué hablar".

