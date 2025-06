"Llevo clases de nutrición y quiero que se rían": Stephanie Cayo responde sobre el aeropuerto, el pan y el hígado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz y cantante peruana Stephanie Cayo se volvió tendencia en redes sociales luego de que sus recientes declaraciones sobre el aeropuerto de Lima generaran controversia y desataran una ola de críticas. Usuarios en redes la acusaron de tener una visión “desconectada” de la realidad del país, lo que reavivó comentarios pasados por su polémica con la palta.

En medio del revuelo, Cayo decidió responder a través de su cuenta de Instagram y Facebook, compartiendo varias fotografías de su estadía en México, donde aparece comiendo pan y acompañada del actor Juan Pablo Medina, a quien se refirió como su “compañero que la apapacha”.

“Cuando voy a que me apapache mi compañero porque me hacen bullying y luego me dice que ya estuvo bueno… Primero la palta y ahora el pan… algo me está pasando con la comida… Pero como no hay mal que por bien no venga, Dios siempre le ganará a cualquier mal… Aquí les dejo otras cosas más para que se sigan riendo. Los quiero. He estado llevando clases de nutrición y quiero que se rían, pero con estas cosas”, escribió en la publicación.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que Stephanie Cayo también compartió capturas de pantalla de una conversación que tuvo con ChatGPT, a quien le preguntó directamente sobre el efecto del pan en el hígado. Según la actriz, esta inquietud surgió tras su reciente cambio de hábitos alimenticios y las bromas en redes sobre su consumo de ciertos alimentos.

Mientras algunos usuarios valoraron su respuesta, otros insistieron en la necesidad de que la actriz se exprese con mayor sensibilidad respecto a estos temas públicos.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre el aeropuerto y el pan?

A través de un live en Instagram, la exactriz de Travesuras del Corazón y Besos robados se animó a dar su punto de vista sobre el nuevo aeropuerto resaltando su infraestructura y su capacidad de recepción para los viajeros. “Esto no es publicidad, pero ya que estoy aquí lo voy a decir: este aeropuerto de Lima está espectacular”, sostuvo.

Seguidamente, la estrella de televisión cuestionó a las personas que vienen quejándose por el servicio del nuevo aeropuerto. “Yo sé que el peruano siempre se queja. Esa es una muy mala costumbre”, sostuvo Cayo, quien consideró, como causa de las quejas, el mal estado del hígado

“Yo le echo la culpa al hígado y es el hígado es el que queja y eso es por la azúcar, la mala alimentación, el pan, el alcohol. Muchas cosas que hacen que el hígado se ponga así y uno se queja, se queda y se queja. Carbohidratos, ese es el problema”, sostuvo.