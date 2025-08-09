Últimas Noticias
De vender cebiche a empresaria en EE.UU.: la nueva vida de Katty García, ex chica reality y exbailarina de Alma Bella

La modelo y exbailarina de Alma bella radica actualmente en Estados Unidos.
| Fuente: Facebook: Katty García
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La popular 'Toñita del Rímac' dejó la farándula por una vida familiar en el extranjero.

La peruana Katty García dejó atrás su etapa como modelo, bailarina e integrante de realities como Bienvenida la tarde, Combate y Esto es guerra, para iniciar un nuevo rumbo en su vida. Atrás también quedaron las polémicas que protagonizó, incluyendo sus romances con figuras como el cantante Lucho Cuellar y el futbolista Jesús Rabanal.

En 2016, García decidió alejarse de la farándula y mudarse a Estados Unidos para formar un hogar con la empresaria peruana Karim Vidal.

Adaptarse al país norteamericano no fue sencillo. Primero tuvo dificultades por no dominar el inglés y luego tuvo que reinventarse para salir adelante.

"No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia. Siempre he sido bien chamba. Nada me avergüenza, empecé vendiendo cebiche", afirmó a Trome.

Katty García disfruta su vida lejos de los reflectores

Hace dos años, Katty García fundó una empresa de limpieza que hoy lidera en Estados Unidos al lado de su pareja. Para García. "Tuve suerte, pero también la busqué. Ahora estoy disfrutando de mi hijo y mi familia", expresó.

Como no todo es color de rosa, en 2020, García y Vidal atravesaron una crisis de pareja que se hizo pública, pero poco después decidieron darse una nueva oportunidad. 

Actualmente, la exmodelo asegura que disfruta su vida lejos de las cámaras.

"Solo puedo decir que estoy pasando el mejor momento de mi vida. Antes fue distinto, lo cual agradezco, pero hoy vivo la verdadera felicidad", comentó.

