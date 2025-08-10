“Más que mi pareja, es mi mejor amigo”: ¿'Majo con Sabor' retomó su relación con Gino Assereto?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las recientes declaraciones de la creadora de contenido gastronómico María José Vigil Checa, conocida como Majo con Sabor, han reavivado el interés por su relación con Gino Assereto, cuya ruptura fue anunciada a fines de julio. En un pódcast, Vigil expresó su aprecio y confianza hacia el exchico reality, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

“Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a alguien así… estar con él es tranquilidad”, afirmó, destacando la confianza mutua y la ausencia de celos. También elogió la sabiduría de Assereto, a quien describió como “más que mi pareja, él es una persona en la que confío como un mejor amigo, que también puedo contarle todo” y resaltó la calidad del diálogo que mantienen.

“Él más bien busca, ‘oye, ¿por qué te sucedió eso? ¿Por qué no ves por este lado y tratas de solucionarlo?’ Entonces es muy bueno. No me cela. Pero me refiero en el sentido de confianza de contarle todo sin tener que sentir esos nervios de que va a pasar algo”, acotó.

Durante la conversación con Edson Dávila en su pódcast Edson Pa que Más, la influencer bromeó sobre el físico de Assereto con un comentario que arrancó risas, y recordó cómo inició su romance públicamente en enero de 2025, luego de un intercambio de mensajes por Instagram y un encuentro en un concierto.

La vez que Majo reconoció el cariño de Gino Assereto por Jazmín Pinedo

Los fans de la expareja recordaron la vez que, durante una entrevista, le preguntaron a 'Majo Con Sabor' si aceptaría subirse al ring en una eventual edición de Celebrity Combat para enfrentarse a alguna expareja de Gino Assereto.

La interrogante, claramente dirigida a Jazmín Pinedo —conductora de televisión y madre de la hija de Assereto— no fue esquivada por la influencer. Por el contrario, Majo respondió: “No, jamás. La respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, declaró.

Sus palabras causaron sorpresa tanto en el público como entre los conductores del programa, ya que reconoció abiertamente el afecto que, según ella, Gino aún siente por Pinedo, presentadora de +Espectáculos.

Estas declaraciones hicieron que sus seguidores se preguntaran si Pinedo fue una de las razones de su reciente ruptura.