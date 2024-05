Cómo preparar una deliciosa papa rellena, según Gastón Acurio

"Querida papa rellena, ¿recuerdas nuestra primera vez? Al comienzo, como a veces ocurre, todo fue un desastre. Quedaste destrozada en mil pedazos en la sartén y yo allí, observándote, esperando que me dijeras que sería la primera y última vez que me dejarías prepararte. Pero no, una vez más, me demostraste que en tu corazón solo habitaba amor y consuelo".



Así empieza, a manera de cuento, el chef Gastón Acurio su relato sobre su primera experiencia con la papa rellena en el podcast La receta de Gastón Acurio de RPP Player. A raíz de aquel incidente en el que la masa se deshizo en la sartén, Acurio aprendió algunos secretos que harían su masa más consistente y, sobre todo, deliciosa.



"La papa es un tubérculo que en 100 gramos nos va a aporta 85 Kcal, pero este aporte va a variar según el tipo de papa y la forma de preparación. Por eso la recomendación es consumirla sancochada. Es buena fuente de vitamina C y de minerales como el potasio y el fósforo", agregó la nutricionista Gianella Tarazona.

Receta y pasos de la papa rellena

Ingredientes:

4 papas blancas grandes

1 papa amarilla

1 huevo

Sal y pimienta al gusto

1/2 kilo de bistec picado a mano o carne molida

1 cebolla roja finamente picada

1 pizca de ajo molido

1 cucharada de ají panca licuado

Comino y orégano al gusto

Trozos de huevo duro, pasas y aceitunas (para el relleno)

Harina y huevo batido (para rebozar)

Aceite (para freír)

Preparación:

Preparación de la masa: Combina las papas blancas y la papa amarilla cocidas.

Pásalas por un prensapapas mientras están calientes.

Amasa la mezcla a mano y añade el huevo, sal y pimienta.

Continúa amasando hasta obtener una masa suave y homogénea. Preparación del relleno: En una sartén, sofríe la cebolla con el ajo molido.

Agrega la carne picada o molida y cocina hasta que esté dorada.

Incorpora el ají panca, sal, pimienta, comino y orégano.

Cocina todo junto hasta que los sabores se mezclen bien. Armado de la papa rellena: Con la masa ya fría, toma una porción y estírala sobre la palma de tu mano espolvoreada con harina.

Coloca en el centro un trozo de huevo duro, una pasa y una aceituna junto con una porción generosa del relleno de carne.

Cierra la masa formando una bola u óvalo, sellando bien los bordes.

Pasa cada papa rellena por harina y luego por huevo batido. Cocción: Deja reposar las papas rellenas un momento.

Calienta el aceite en una sartén a fuego medio.

Fríe las papas rellenas a fuego lento hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

Secreto:

Acompaña las papas rellenas con salsa criolla y cremas como huancaína, ocopa o crema de rocoto para un sabor auténtico y delicioso.

