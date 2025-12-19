Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación: "Estoy orgullosa de ser arequipeña"

Fuerte. Onelia Molina acusó a Rosángela Espinoza de discriminación durante la emisión de Esto es guerra el último jueves 18 de diciembre. ¿Qué ocurrió? Según contó la modelo, la popular ‘chica selfie’ la interrumpió cuando estaba hablando con Patricio Parodi y otros integrantes de la producción del programa.

“Quisiera contar algo que pasó hoy y que me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando. Yo estaba hablando con Patricio y yo le decía: 'Rosangela, por favor, silencio', pero ella no se callaba. Yo dije: 'que espesa Dios, mío'. Yo estoy con fiebre y todo”, comenzó diciendo Onelia muy enojada.

En seguida, la odontóloga mencionó que Espinoza le exhortó a que “se lo diga en la cara”, algo que hizo. “Le dije: 'Rosangela me parece una falta de respeto que las persona estén hablando y tú te quieras meter. Se lo dije de la mejor manera. No dije absolutamente nada malo. Solo le dije: 'No seas espesa, cuando alguien está hablando, los demás deben estar callados'”, comentó.

Asimismo, Molina resaltó que Rosángela Espinoza volteó y le dijo: “'Ay que espesa. Tenías que ser provinciana'”, dejando sorprendidos a sus compañeros.

“Ahora, quiero decirte algo (Rosángela): que eso a mí (no me afecta). Me siento tan orgullosa de ser de Arequipa, de ser provinciana, de haber llegado a donde he llegado. Si, la vi 'verde'. Me topé con personas como tú que me discriminaban, pero estoy orgullosa de ser arequipeña. Lo que habla tu boca es lo que tienes en el corazón. Nada más”, expresó.

Rosángela Espinoza negó haber discriminado a Onelia Molina

Rosángela Espinoza agarró el micrófono del programa y negó que haya usado calificativos discriminatorios contra Onelia Molina.

“Respecto a lo que dijo la señorita, hay una acción y una reacción. Yo en ningún momento he dicho esas palabras. Yo considero que no voy a decir las palabras que ella me ha dicho. De una acción a una reacción, pero nunca fue de esa forma”, exclamó Espinoza generando la llamada de atención de Mister G (Jaime Guerrero).

Por otro lado, el portal Instarándula difundió una respuesta de Rosángela Espinoza donde afirmó “tener los pies bien puestos en la tierra”.

“Si alguien intenta humillarme, llamarme loca, callarme o dejarme mal frente a cámaras, yo elijo no caer en eso. No necesito gritar ni atacar para demostrar quién soy. No permitiré el bullying ni las mentiras. Jamás he tratado mal a ningún trabajador ni me he creído más que nadie”, aseguró en un mensaje.

En ese sentido, la también influencer afirmó respetar “profundamente a todas las personas, sin importar de dónde vengan”.

“Somos un solo país, lleno de diversidad y gente valiosa. Yo sigo trabajando, agradecida con el cariño real, el que se siente y no se actúa. Es su palabra contra la mía. No diré más”, concluyó Rosángela.