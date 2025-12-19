Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación: "Estoy orgullosa de ser arequipeña"

Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación durante programa Esto es guerra.
Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación durante programa Esto es guerra. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"No permitiré las mentiras", respondió Rosángela Espinoza, quien negó haber calificado de manera discriminatoria a Onelia Molina durante la emisión del programa Esto es guerra.

Fuerte. Onelia Molina acusó a Rosángela Espinoza de discriminación durante la emisión de Esto es guerra el último jueves 18 de diciembre. ¿Qué ocurrió? Según contó la modelo, la popular ‘chica selfie’ la interrumpió cuando estaba hablando con Patricio Parodi y otros integrantes de la producción del programa.

“Quisiera contar algo que pasó hoy y que me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando. Yo estaba hablando con Patricio y yo le decía: 'Rosangela, por favor, silencio', pero ella no se callaba. Yo dije: 'que espesa Dios, mío'. Yo estoy con fiebre y todo”, comenzó diciendo Onelia muy enojada.

En seguida, la odontóloga mencionó que Espinoza le exhortó a que “se lo diga en la cara”, algo que hizo. “Le dije: 'Rosangela me parece una falta de respeto que las persona estén hablando y tú te quieras meter. Se lo dije de la mejor manera. No dije absolutamente nada malo. Solo le dije: 'No seas espesa, cuando alguien está hablando, los demás deben estar callados'”, comentó.

Asimismo, Molina resaltó que Rosángela Espinoza volteó y le dijo: “'Ay que espesa. Tenías que ser provinciana'”, dejando sorprendidos a sus compañeros.

“Ahora, quiero decirte algo (Rosángela): que eso a mí (no me afecta). Me siento tan orgullosa de ser de Arequipa, de ser provinciana, de haber llegado a donde he llegado. Si, la vi 'verde'. Me topé con personas como tú que me discriminaban, pero estoy orgullosa de ser arequipeña. Lo que habla tu boca es lo que tienes en el corazón. Nada más”, expresó.

Rosángela Espinoza negó haber discriminado a Onelia Molina

Rosángela Espinoza agarró el micrófono del programa y negó que haya usado calificativos discriminatorios contra Onelia Molina.  

“Respecto a lo que dijo la señorita, hay una acción y una reacción. Yo en ningún momento he dicho esas palabras. Yo considero que no voy a decir las palabras que ella me ha dicho. De una acción a una reacción, pero nunca fue de esa forma”, exclamó Espinoza generando la llamada de atención de Mister G (Jaime Guerrero).

Por otro lado, el portal Instarándula difundió una respuesta de Rosángela Espinoza donde afirmó “tener los pies bien puestos en la tierra”.

“Si alguien intenta humillarme, llamarme loca, callarme o dejarme mal frente a cámaras, yo elijo no caer en eso. No necesito gritar ni atacar para demostrar quién soy. No permitiré el bullying ni las mentiras. Jamás he tratado mal a ningún trabajador ni me he creído más que nadie”, aseguró en un mensaje.

En ese sentido, la también influencer afirmó respetar “profundamente a todas las personas, sin importar de dónde vengan”.

“Somos un solo país, lleno de diversidad y gente valiosa. Yo sigo trabajando, agradecida con el cariño real, el que se siente y no se actúa. Es su palabra contra la mía. No diré más”, concluyó Rosángela.

Onelia Molina actualmente mantiene una relación con Mario Irivarren.
Onelia Molina actualmente mantiene una relación con Mario Irivarren. | Fuente: Instagram

Rosángela Espinoza respondió a halagos que le hizo José Jerí

Rosángela Espinoza no dudó en responder a los halagos que le hizo el presidente José Jerí en una reciente entrevista.

La modelo e integrante de Esto es guerra mencionó no tener problemas en que el jefe de Estado se haya referido a ella como "una mujer atractiva" no cerrando la posibilidad de que puedan salir juntos.

"Yo creo que como presidente también es un ser humano, igual que nosotros, y considero que ha sido una entrevista (para que hable) parte de su vida. De sus gustos, todo lo que está pasando actualmente en nuestro país", comenzó diciendo la influencer en declaraciones para América Espectáculos.

En ese sentido, destacó que el mandatario se haya referido a ella al recordar que la conoció en un evento el 2021. "Obviamente, se han enfocado en resaltar ese punto. Él respondió y yo no le veo nada de malo", sostuvo.

@farandula.lorcha ¡Fuerte acusación! 😧🔥 #farandulalorcha #oneliamolina #rosangelaespinoza #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Rosángela Espinoza Onelia Molina Esto es Guerra

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA