"Yo también me ilusioné": Tilsa Lozano recordó su pasado en caso de Darinka Ramírez con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez se encuentra en el ojo público luego de participar en El valor de la verdad donde brindó más detalles de los supuestos maltratos psicológicos recibidos por Jefferson Farfán, padre de su pequeña hija y con quien mantuvo una conflictiva relación que fue ocultada por el propio exfutbolista para evitar polémica.

La joven modelo de 26 años estuvo también en el programa La Noche Habla, en Panamericana, junto con los influencers Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, así como la modelo Tilsa Lozano.

En el programa, Ramírez recalcó que las personas la critican por “no haber puesto límites” en su relación con Jefferson Farfán sin tomar en cuenta de que “había un sentimiento de por medio” de parte de ella.

“Él me dijo que había sido claro conmigo, pero es confuso porque estaba pendiente de mí. Me llamaba. Le dije que, si quería una relación de padres, entonces que se dé un tiempo solo para ver a su hija y se va”, sostuvo ante los panelistas.

Tilsa Lozano es conductora del programa La Noche Habla en Pamericana. | Fuente: Instagram (tilsa_lozano)

¿Tilsa Lozano recordó su pasado con Juan Manuel Vargas?

Al escuchar la versión de Darinka Ramírez, Tilsa Lozano resaltó que “no defiende a ninguna de las dos partes”. No obstante, la exconejita de Playboy sostuvo que se siente identificada con Darinka ya que ella también fue “una mujer engañada”.

“Yo estuve en tu pellejo. He sido una mujer engañada múltiples veces. Yo me ilusioné. A mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían. Yo siento que él (Jefferson Farfán) no te mintió, en todo momento fue claro contigo, y la ilusión vino de tu parte”, le dijo.

Es así como Tilsa Lozano empezó a recalcarle a Darinka Ramírez que los motivos de Jefferson Farfán para acercarse a ella podrían ser también para estar cerca de su hija. “Él podría haber visto a su hija e irse”, le contestó Ramírez.

Tras una breve discusión con Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, la conductora, quien fue vinculada con el exfutbolista Juan Manuel Vargas en el pasado, se sinceró con Darinka Ramírez. “Yo insisto en que hay una diferencia en la que tú te autoilusionas a que alguien te mienta”, le señaló.

“Él sabía de mis sentimientos. Yo me mudé de la casa de mis padres a los tres meses (de embarazo) ¿Para qué me sacó de la casa de mis padres para amoblarme en un departamento? Yo había tenido cesárea. No trabajaba”, precisó Darinka.

Jefferson Farfán fue denunciado por supuesta violencia psicológica contra Darinka Ramírez. | Fuente: Instagram

¿Qué preguntas respondió Darinka Ramírez en El valor de la verdad?

¿Te pidió Jefferson Farfán hacerse una prueba de ADN?

No (verdad)

¿Te pidió sexo Jefferson Farfán mientras estabas embarazada?

Sí (verdad)

¿Te dijo Jefferson Farfán que no firmaría a su hija para evitarte el calvario que vivió con Yahaira?

Sí (verdad)

¿Fue a verte Jefferson Farfán el día que nació tu hija?

No (verdad)

¿Te decía Jefferson Farfán que era selectivo con las mujeres?

Sí (verdad)

¿Te visitaba Jefferson Farfán solo de noche para que no hubiera testigos?

Sí (verdad)

¿Te engañó Jefferson Farfán con Denaly López?

Sí (verdad)

¿Te prometió Jefferson comprarte un departamento?

Sí (verdad)

¿Viste el depósito a Xiomy en el celular de Farfán?

Sí (verdad)

¿Te dijo Jefferson Farfán que no tenía plata?

Sí (verdad)

¿Lloraste por Jefferson Farfán?

Sí (verdad)

¿Te regaló Jefferson Farfán 18 mil soles?

Sí (verdad)

¿Vio tu hija cómo Jefferson Farfán te insultaba?

Sí (verdad)

¿Llevaste a tu hija al psicólogo por el incidente con Jefferson Farfán? (la pregunta la formuló Laura Borlini)

Sí (verdad)

¿Te afectó que te dijeran vividora e interesada?

Sí (verdad)

¿Le pones a Jefferson Farfán un 10 de nota en la cama?

Sí (verdad)

¿Te parece que Jefferson Farfán es un buen padre?

No (verdad)

¿Amas a Jefferson Farfán?

*No respondió porque tocaron el botón rojo

¿Usa Jefferson la pastillita azul?

No (verdad)

*Darinka Ramírez optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.



Darinka Ramírez ganó 20 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

