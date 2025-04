"Intenté arreglar las cosas": Jackson Mora rompe el silencio tras divorcio con Tilsa Lozano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jackson Mora se pronunció luego de anunciarse su divorcio con la modelo y conductora de tv Tilsa Lozano. El empresario y exboxeador habló abiertamente sobre el fin de su matrimonio y los motivos detrás de la separación.

Según explicó, la decisión fue tomada por ambos de forma consensuada tras más de dos años de casados. “Mutuo acuerdo. Yo me vine a Lima y ella se quedó en Punta Hermosa (...) yo siempre intenté arreglar las cosas”, señaló a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Asimismo, reveló que a pesar de que disfrutaron de un viaje juntos a Miami, el regreso a la capital trajo consigo presiones mediáticas y comentarios negativos que terminaron por desgastar aún más la relación.

Jackson Mora reconoció que ambos intentaron salvar el matrimonio, pero no fue posible. “Ya no uso el aro hace tres semanas o un mes. Ya veníamos desgastados por su trabajo y el mío. Colombia lapidó la situación. Sí me creyó a la larga (que no le fui infiel) porque sabe que no hay nada. No me reclamó nada y se decidió que cada uno siga su camino”, agregó.

Además, aclaró que se casaron con separación de bienes, evitando así conflictos económicos. “Cada uno tiene lo suyo (...) No te voy a decir sobre la camioneta. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. No tengo otra pareja”, afirmó.

Finalmente, Mora confesó que ha evitado ver las declaraciones públicas de Tilsa sobre el divorcio para no afectarse emocionalmente. “Traté de no ver para no generarme malestar. No quería ver lo que declaraba o su show”, concluyó.

Así fue el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora

El 25 de noviembre de 2022, Jackson Mora y Tilsa Lozano se casaron por civil en un recinto lujoso ubicado en Pachacamac. La famosa 'Vengadora' ingresó tomada del brazo de su padre mientras su hijos caminaban llevando los artos de matrimonio.

Tilsa lucía un vestido largo con escote V y un peinado recogido con trenzas. Cuando bajó del vehículo, no pudo contener las lágrimas de la emoción. Natalia Otera, su gran amiga y recordada por ser integrante de Combate, compartió los mejores momentos de la boda a través de sus redes sociales.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa y cada lágrima que haz aguantado. Gracias por poner siempre de tu parte, por aceptarme como soy y hacer de mi vida, un mundo mejor”, dijo Lozano en sus votos.

Antes de iniciar la fiesta, la pareja bailó el tema Creo en ti, de Reik, para después darle paso a la fiesta que contó con la orquesta Son Tentación.