"¿Por qué está hablando si su hija es mayor de edad?": Flavia Laos discute en vivo con la mamá de Ale Fuller

La actriz dejó entrever su molestia por la intervención materna en un conflicto que, según ella, debería ser solo entre adultas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un momento tenso se vivió entre Flavia Laos y Daniela Doberti, mamá de Ale Fuller. La cantante se mostró incómoda con las declaraciones de Doberti, quien defendió a su hija después del supuesto triángulo amoroso entre Pablo Heredia, Mayra Goñi y su hija.

Tras asegurar que tiene la autorización de Ale para hablar de la situación y desmentir la polémica, Laos se molestó con las declaraciones de la señora.

"No entiendo por qué la mamá de Ale está hablando por ella y no está aclarando varias cosas. Ale ya es mayor de edad, si necesitan saber algo, deberían preguntarle directamente a ella", expresó Flavia a Amor y Fuego.

Flavia Laos defiende a Mayra Goñi

En la llamada telefónica con el programa de espectáculos, se mostró firme con su versión de que sí hubo una relación entre Pablo Heredia y Mayra Goñi; y que toda la producción de Ven, baila quinceañera conocía la situación.

"Yo no me he retractado de decir que Mayra y Pablo tuvieron algo y que la producción lo sabía porque eso es verdad. Lo único que aclaré es que Ale no tuvo nada que ver entre Pablo y Mayra, no se metió ahí porque Ale estaba con Stefano", agregó.

Por otro lado, enfatizó en que siempre buscó cuidar la imagen de Goñi, en especial, porque el actor argentino minimizó el romance que tuvo con ella cuando se presentó en El valor de la verdad. "Salí a defender a Mayra porque la noté afectada por los comentarios de Pablo. Yo no hundí a Ale porque nunca hablé de ella en ese sentido", dijo Flavia, aclarando que no quería involucrar a Fuller en la polémica.

"¿Por qué tiene que salir a hablar la mamá?"

Lo que le molestó más a Flavia Laos fue que Daniela Doberti saliera a hablar en público y no Ale Fuller. "¿Por qué no buscan a Ale? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Ale perfectamente puede responder lo que le pregunten, no es mi posición hablar por ella. Mi mamá no opina públicamente sobre esto", mencionó, asegurando que la señora no debe meterse.

Ante estas declaraciones, Dobert se mostró afectada y recalcó que Ale le dio autorización para hablar, por lo que su intención es aclarar la situación que involucra a ambas: "Yo estoy hablando autorizada por Ale. Todo lo que estoy diciendo es por ella, y lo único que espero es que Flavia aclare la situación que ha incomodado a mi hija".

No obstante, la conversación se volvió más tensa porque Laos le dijo a Doberti que aclare sobre los chats que supuestamente tiene Ale Fuller: "Ale te está avisando que los chats que ha comentado que tiene no son acerca de mí, sino de Pablo. Ni siquiera estás diciendo eso", dijo en el programa.

Tras ello, Doberti decidió cortar la llamada: "Voy a cortar, ya me parece un chiste. Ya no sé qué tiene que intervenir la llamada de Flavia, estoy confundida". Sin embargo, Flavia respondió: "Su mamá no ha aclarado nada, los chats son de Pablo y me han dejado como una mentirosa".

"Ale no se metió con Pablo cuando estaba con Mayra"

La mamá de Ale desmintió a Flavia Laos y aseguró que su hija no se metió en la relación de Mayra Goñi y Pablo Heredia. Si bien Ale no sabía sobre su pequeño romance, le preguntó a Mayra sobre un supuesto beso entre los dos, a lo que la actriz negó totalmente.

"Es completamente falso que Ale se haya involucrado en un supuesto romance entre Mayra y Pablo. Ale solo había escuchado un rumor de un beso, no conocía a Mayra, y en ese entonces mi hija tenía una relación estable y bonita", agregó.

Además, explicó que después tuvo más confianza con Mayra, Goñi le contó que solo tenía una amistado con Pablo y no tenía interés romántico con él. "Más adelante, cuando había más confianza con Mayra, le comentó que Pablo y ella eran solo amigos y que no le interesaba nada más".