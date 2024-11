Gian Marco continúa internado y bajo tratamiento médico, pero su estado es estable

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Marco Zignago atraviesa un delicado momento de salud que lo ha llevado a cancelar varias presentaciones de su espectáculo Mi Vida en Sol Mayor. Una fuerte lesión en la columna le impide caminar y lo ha obligado a apartarse temporalmente de los escenarios mientras se recupera en casa, acompañado de los cuidados de su familia.

La noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores, quienes se enteraron de la situación luego de que el propio artista anunciara la cancelación de sus funciones del fin de semana en La Cúpula de las Artes. “A todo el público presente, les quiero pedir disculpas. Es una situación frustrante para mí”, expresó en sus redes sociales.

Regina Alcóver, madre del cantante, expresó que su hijo se encuentra agradecido con el público por su apoyo en este momento difícil, mientras sigue en observación médica.Fuente: Instagram: @gianmarcooficial

¿Qué le pasó a Gian Marco?

Aunque Gian Marco no ha compartido muchos detalles sobre su estado, reveló que antes de la función del pasado 2 de noviembre había recibido atención médica en el mismo teatro. “Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó”, confesó.

Macanudo Producciones, empresa encargada de la puesta en escena, informó que el artista continúa “internado y en tratamiento” y, aunque su condición es estable, actualmente no puede realizar esfuerzos en pie. Por esta razón, la compañía ha reprogramado el espectáculo, que se retomará a partir del 16 de noviembre, si su recuperación así lo permite.

"Lamentamos informarles que Gian Marco continúa internado y en tratamiento. Su estado es estable, pero desafortunadamente no le permite realizar esfuerzos en pie en este momento", explicaron. "Agradecemos su comprensión, empatía y, sobre todo, sus deseos de pronta recuperación para Gian Marco".

Las funciones del espectáculo 'Mi Vida en Sol Mayor' se pospone hasta el 16 de noviembre, en espera de la recuperación de Gian Marco.Fuente: Instagram: @gianmarcooficial

Regina Alcóver habla sobre la salud de Gian marco

Regina Alcóver, madre de Gian Marco, ofreció también algunas declaraciones sobre la situación de su hijo. En una entrevista con América Hoy, comentó que su hijo está “agradecido de todo corazón” por las muestras de apoyo que ha recibido de sus fans. Además, detalló que los médicos aún no han podido realizar ciertos exámenes debido al intenso dolor del músico.

“Hay que esperar un poco a que pase el dolor para que puedan hacer los exámenes. Eso es todo... Lo estamos cuidando”, mencionó la recordada actriz de telenovelas. Continuó diciendo: "Por ahora, no podemos decir nada hasta que no esté el diagnóstico. No se pueden hacer ciertos exámenes por el dolor que le provocó estar trabajando un montón".

