"¿Quién eres?": Tula Rodríguez revela el momento en que Javier Carmona la desconoció tras caer enfermo

Tula Rodríguez recordó el difícil episodio que vivió junto a su esposo, el empresario televisivo Javier Carmona, tras el infarto que provocó su fallecimiento en 2020. Acompañada por su hija Valentina, la conductora ofreció una entrevista con motivo del Día del Padre y habló de aquel día en el que la salud de Carmona se quebró repentinamente.

"Estábamos jugando en la cama, siempre nos escondíamos en la sábana para que mi papá nos buscara y cuando llega dijo que se sentía mal", narró Valentina primero al programa Día D. Aquel aviso inicial fue solo el comienzo de una pesadilla para la familia.

"Me dijo: ‘no me siento bien’", continuó Tula, aludiendo a las señales de dolor en el pecho que su esposo manifestaba. La exvedette recordó que Carmona no quería ir al hospital sin estar acompañado de su hija. "Llamé a Valentina, yo entré en crisis y nos fuimos toda la ruta", comentó.

Las últimas palabras de Javier Carmona a su hija

Valentina continuó con el relato y al recordar el momento en que su padre perdió el conocimiento: "Él perdió el conocimiento y recuerdo que justo lo estaban llevando en una camilla por el ascensor. Mi mamá lo estaba agarrando y él preguntó: '¿Quién eres? ¡No me toques!'".

Tula complementó el testimonio visiblemente conmovida: "Se desconectó y me daba pena que mi hija vea esa situación. De ahí conectó de nuevo".

Valentina, por su parte, recordó las últimas palabras que su padre le dijo antes de entrar en un estado sin respuesta: "pase lo que pase, todo va a estar bien. Eso fue lo último que me dijo".

Hija de Tula revela cómo su madre recuerda a Javier Carmona

En otro momento, Tula Rodríguez dijo que, aunque todavía le duele la partida de su esposo, dijo sentirse muy agradecida por la hija que tuvieron juntos y por el cambio que Javier Carmona generó en su vida. "Lo amaba, y espero haber estado a la altura", expresó.

Valentina también mencionó que la presencia de su padre aún se percibe en casa, especialmente cuando su madre escucha canciones que lo recuerdan. "No lo acepta, pero sí... está presente", dijo conmovida.

¿De qué murió Javier Carmona?

Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre de 2020 a los 56 años, dos años después de estar en estado de vigilia sin respuesta.



En aquel entonces, Tula ya había compartido parte de lo que volvió a narrar en la reciente entrevista: "Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!".

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, el caso de Javier Carmona, evolucionó de un aneurisma con derrame cerebral a una falta de oxígeno en el cerebro por más de cinco minutos que generó primero un estado de coma y luego a otro sin respuesta. "Este último estado tiene un tiempo vital de entre 2 a 5 años y presenta riesgo de padecer infecciones o neumonías".

Según el Consejero Médico de RPP, una persona que padezca de este trastorno es incapaz de interactuar con la gente porque no se sabe si puede escuchar o no, pierde también la capacidad del lenguaje para comunicarse.

