Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al publicar su primera foto tras dar a luz

Vanessa Jerí brindó algunas recomendaciones para mantener la figura después del parto. | Fuente: Instagram

A mediados de octubre, Vanessa Jerí se convirtió en mamá por primera vez. Al principio, la actriz mantuvo su gestación en privado, pues, como comentó en sus redes sociales, no buscaba lucrar con su embarazo.

Dos meses después de dar a luz a su bebé ─fruto de su relación con el empresario Raúl González, quien se desempeña como mánager del futbolista peruano Jefferson Farfán─ Jerí sorprendió a sus seguidores al mostrar un vientre plano luego del parto.

“En todo mi embarazo subí ocho kilos y, a la semana que di a luz, bajé siete kilos... ¿Faja sí o no?”, empieza su mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde luce su esbelta figura. Al respecto, la recordada actriz de "Mil Oficios" brindó algunos consejos para mantener la línea tras el embarazo.

¿FAJA SÍ O NO?

Para la actriz peruana, utilizar faja después del parto depende de si un especialista la recomienda, pues no está comprobado que contribuya a la recuperación de la figura ni tampoco a la reducción del peso.

“Al contrario, puede ser nocivo [el uso de fajas], impidiendo que los músculos dejen de trabajar para estar firmes. Cuando dejen de usarla, la flacidez empeorará”, dijo Vanessa Jerí.

Según la recordada actriz de "Mil Oficios", la grasa abdominal solo puede reducirse mediante “una dieta saludable y ejercicios”. Para finalizar, a las mujeres que dieron a luz a través de cesárea, les recomendó esperar tres meses para iniciar un rutina de entrenamiento.

MENSAJE PARA SU BEBÉ

"No hay nada tan increíble en este mundo como tenerte aquí, con nosotros. Cada día más enamorados de ti mi amor", dijo la actriz peruana tras dar a luz a su primogénito.

A propósito de su pareja, ella señaló en Instagram: "No he podido elegir un mejor padre para mi bebé. Su actitud ante esta nueva etapa es de 1000 puntos. Él y yo somos un gran equipo".

Vanessa Jerí reconoció que le tenía un poco de "miedo" a la etapa de posparto, pero ella misma se animó a dejar de lado los temores. "Y no lo tuve o quizás no lo sentí. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas", aconsejó la recordada actriz de "Mil Oficios".