Vanessa Jerí ya es mamá: "No hay nada tan increíble en este mundo como tenerte aquí"

Vanessa Jerí le dedicó un tierno mensaje a su bebé en Instagram. | Fuente: Instagram

¡Vanessa Jerí se convirtió en mamá! La actriz, que había mantenido en privado su embarazo, compartió una serie de mensajes, en redes sociales, donde da a conocer que su bebé nació a mediados de octubre y que cada día está más enamorada del bebé.

"No hay nada tan increíble en este mundo como tenerte aquí, con nosotros. Cada día más enamorados de ti mi amor", dijo a propósito de su primogénito (aún no se sabe si es niño o niña) con el empresario Raúl Gonzáles, quien se desempeña como mánager del futbolista peruano Jefferson Farfán.

A propósito de su pareja, ella señaló en Instagram: "no he podido elegir un mejor padre para mi bebé. Su actitud ante esta nueva etapa es de 1000 puntos. Él y yo somos un gran equipo".

Vanessa Jerí reconoció que le tenía un poco de "miedo" a la etapa de posparto, pero ella misma se animó a dejar de lado los temores. "Y no lo tuve o quizás no lo sentí. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas", aconsejó la recordada actriz de "Mil Oficios".

Vanessa Jerí le dio la bienvenida a su primer bebé. | Fuente: Instagram

MENSAJE PARA SU BEBÉ

En este momento, las amanecidas le resultan difíciles a la artista, pero ella opta por tomar el día a día con alegría y actitud. "Recuerden que no hay nada más hermoso que tener a tu bebé en brazos. Todo esto es un proceso temporal, pasará, disfrútenlo", agregó.

Asimismo, le envió un cariñoso mensaje a su bebé: "serás inmensamente feliz quemando etapas, jugando, divirtiéndote, socializando, compartiendo y sonriendo siempre". El texto iba acompañado de una foto suya aún embarazado. Por el momento, no ha publicado fotos del pequeño o pequeña.

MADRE A TIEMPO COMPLETO

Por otro lado, Vanessa Jerí recordó que, cuando aún estaba embarazada, falleció su mamá. "Fue un golpe y un impacto durísimo", admitió la recordada actriz de "Mil Oficios". Pero, meses después se encuentra fuerte. "Ella debe de estar feliz y orgullosa, estoy segura que me guiara desde el cielo", sostuvo.

Asimismo, comentó que su madre le recomendó tomar una pausa en sus actividades para dedicarse a criar a su hijo. Al comienzo, no le parecía la idea; ahora "aquí me tienen, 24/7 con un trabajo distinto pero hermoso".