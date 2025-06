Vanessa Jerí se une al alenco de 'Al fondo hay sitio' para "poner de cabeza a Joel Gonzales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al fondo hay sitio continúa renovándose con nuevas historias y personajes. En su reciente capítulo, se reveló la incorporación de la actriz Vanessa Jerí, quien se suma al elenco con el personaje de Bambi Bambarén, una peculiar secretaria que llega a la teleserie para complicarle la vida a Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera.

Joel, ahora convertido en alto ejecutivo del Consorcio Maldini, tendrá que lidiar con esta nueva asistente, cuya real tarea sería cumplir los planes de Antonia, la madre de Macarena, quien desea alejar a su hija del mayor de los Gonzales.

Vanessa Jerí celebra su regreso a la televisión peruana

Tras su ingreso a Al fondo hay sitio, Vanessa Jerí manifestó su satisfacción por volver a la pantalla chica a través de una de las producciones más populares de la televisión peruana.



"Estoy súper feliz. Cuando me hicieron la propuesta dije: '¡guau!', porque es la única serie que me faltaba en América. Me encantó el personaje que me han destinado, así que estoy muy contenta", declaró.

La actriz también dijo estar entusiasmada de reencontrarse con colegas con los que trabajó en otras producciones.

"Me he reencontrado con un montón de gente que no veía hace ya tres o cuatro años, desde que grabé De vuelta al barrio. No me imaginé, la verdad, que iba a estar en Al fondo hay sitio. Increíblemente, no me lo imaginé".

Vanessa Jerí quería grabar con Erick Elera



Sobre compartir roles con Erick Elera, Vanessa Jerí recordó una curiosa coincidencia que casi ocurrre tiempo atrás, cuando quiso invitarlo a grabar contenido para sus redes sociales.



"Con mi representante estábamos viendo a quién invitar para generar contenido, y él [Erick] estaba en primer lugar de la lista. Le escribí, pero al final no coordinamos. Y mírame ahora… lo hemos llamado con la mente" comentó.

Vanessa Jerí anticipa caos y más sorpresas en Al fondo hay sitio

Sobre su personaje en Al fondo hay sitio y los planes para complicarle la vida a Joel Gonzales, Vanessa Jerí comentó que cualquier cosa podría pasar, ya que los libretos se escriben casi a diario y la historia puede cambiar en cualquier momento.

"Ella ingresa para poner de cabeza a Joel. Me contratan para seducirlo, ya que es un poco coqueto, y así alejarlo de Macarena. Vamos a ver si al final cae, porque con esta serie nunca se sabe qué va a pasar. Los libretos salen de un día para otro", comentó.

Luego de reiterar su agradecimiento al equipo de producción, Jerí adelantó a los seguidores de la teleserie que aún quedan muchas sorpresas por descubrir.



"Estoy muy agradecida, muy contenta. Feliz de regresar nuevamente con gente que ya conozco hace muchos años. Se vienen muchas sorpresas, así que quédense pegados con Al fondo hay sitio", finalizó.

