"Creo que me fue infiel": Tilsa Lozano se quiebra en vivo por imágenes de Jackson Mora con periodista española

Tilsa Lozano se vio afectada al referirse al informe emitido por el programa Magaly TV, la firme, el cual mostró imágenes comprometedoras de su exesposo, Jackson Mora, junto con la periodista española Laura Fernández, cuando aún estaban casados.

La ex Vengadora no pudo evitar quebrarse al iniciar la emisión de La noche habla, programa que conduce en Panamericana Televisión. Aunque intentó mantener la compostura, las lágrimas le ganaron y no pudo hilar palabras en ese momento. Sus compañeros de conducción respetaron el silencio hasta que, luego de unos segundos, Lozano retomó el aire y dijo: "El show tiene que continuar".

Más adelante, se dio un espacio para pronunciarse sobre el informe que deja mal parado al exluchador. Con voz entrecortada, Tilsa Lozano señaló: "Yo no necesito, no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. (...) Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto".

Tilsa Lozano cree que Jackson Mora le fue infiel

Tilsa Lozano reveló que, durante su matrimonio, tuvo sospechas de la cercanía entre Jackson Mora y Laura Fernández. Incluso lo confrontó, pero, según cuenta, él negó todo. Al ver las imágenes comprometedoras y comprobar fechas, siente que sus dudas estaban justificadas. "¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón".

Aunque evitó lanzar ataques directos, Tilsa aseguró que lo que más le duele es la mentira, especialmente porque, incluso antes de concretar el divorcio, él intentó recuperarla diciéndole que aún la amaba.

"A mí lo que me duele es la mentira. Lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de 'te amo, te quiero, te quiero recuperar'. Todo es mentira, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente".

Ante la pregunta de sus compañeros, sobre si Jackson Mora le fue infiel, Tilsa respondió: "Si me preguntas hoy, creo que sí".



Tilsa Lozano no se arrepiente de su matrimonio, pero lanza advertencia

En otro momento del programa, Tilsa Lozano aseguró que no se arrepiente de haberse casado con Jackson Mora, ya que, según sus declaraciones, lo hizo por amor. "Yo no me arrepiento de haberme casado porque yo estaba enamorada de Jackson. Yo amé a Jackson", recalcó.

Sin embargo, afirmó sentirse decepcionada al descubrir que el hombre con el que se casó ya no era el mismo. "Uno se casa con una persona y se divorcia de otra. (...) Mentir estando casado. Eso no es correcto. Nada más", añadió.

Aunque aseguró que no busca hablar mal de su expareja, Tilza le lanzó una advertencia: "Él sabe que si yo quisiera hablar mal de él (lo haría)".

