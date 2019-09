Vanessa Terkes dice que no "guarda rencor" tras las denuncias de maltrato psicológico contra George Forsyth. | Fuente: Instagram

Vanessa Terkes continúa el proceso legal contra su aún esposo George Forsyth, a quien denunció por maltrato psicológico. A pesar de la acusación ─dijo que el alcalde de La Victoria la llamó "porquería", entre otras ofensas─ la actriz sostiene que no "guarda rencor".

"No guardo rencor, tengo un corazón enorme y aprendo de la cosas que me pasan en la vida. No es la primera vez que me caigo contra el piso y me levanto. Seguramente me volverá a pasar", aseguró en el programa "En escena" de RPP Noticias.

Vanessa Terkes sigue con el proceso legal contra George Forsyth y, el próximo 2 de octubre, asistirá a la Fiscalía por una diligencia. "Sigue su curso [el proceso] y lo ven mis abogados, que son los que le dan seguimiento. De hecho que aún tengo citas pendientes, pero a la par tengo que seguir trabajando", mencionó.

Vanessa Terkes denunció a Forsyth por violencia familiar, el proceso continúa.

AL FRENTE DE ONG

La actriz, que dice tener un proyecto de actuación en una película, dijo estar enfocada en su ONG "Corazón terco". Por ello, cree que permanecerá en el Perú en lugar de regresar a México donde, en los años anteriores, trabajó en diferentes ficciones. "Me quiero quedar aquí", recalcó.

Previamente, Vanessa Terkes aseguró que, cuando se dedicaba exclusivamente a la actuación, le costaba mucho trabajo levantarse temprano para ir a grabar, algo que no le sucede hoy con su ONG. Ha encontrado una vocación en ayudar a la gente.

“A lo largo de mi vida me he topado con mucha gente que no es tan idealista como yo, pero yo tengo un corazón terco, un corazón que va para adelante y que busca cambiar una vida, dos o tres y, si llegamos a ser muchos en 'Corazón Terco', quién quita que sean muchas vidas”, señaló.

Como se recuerda, a inicios de mayo, Vanessa Terkes y George Forsyth confirmaron su separación luego de 8 meses de matrimonio. Semanas después, la actriz llegó a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para formalizar una denuncia contra Forsyth por violencia familiar.