Vania Bludau reveló que fue drogada por un hombre que actualmente la acosa. | Fuente: Instagram

Este sábado, la exintegrante de “Esto es Guerra” Vania Bludau se encuentra en el programa del periodista Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, en el que responderá a 21 preguntas sobre su relación con el cantante de cumbia Christian Domínguez, y sus vínculos con futbolistas peruanos y otros artistas del espectáculo.

La modelo reveló que fue drogada con anfetaminas en un evento en un bar en Estados Unidos, en donde cometió el error de pedirle a esta persona que le alcanzara una copa de vino que habría tenido éxtasis.

“Si bien no es mi amigo, ya nos habíamos visto antes porque meses anteriores nos prestó un carro para hacer una sesión de fotos”, contó.

Bludau aseguró además que la fiesta terminó temprano, por lo que a las 9:00 de la noche se encontraba esperando a su actual novio, Frank, a que acudiera a recogerla. Para ese momento, la exbailarina revela que ya sentía los efectos de la droga.

“Me sentía super mal, cuando llega mi novio, gracias a Dios, me dijo ‘vamos a la casa’. Yo he llegado a mi casa inconsciente y me he querido tirar del balcón. (…) Luego mi novio me dijo que era una actriz porno”, aseguró y reveló que el mismo hombre la acosa actualmente a través de sus redes sociales.

INFIDELIDADES

Otras de las polémicas revelaciones de la modelo fueron en relación a varios chicos reality, entre ellos Gino Pesaressi y Sebastián Lizarzaburu, quienes le fueron infieles a sus parejas con ella. Asimismo, Bludau reveló que tuvo un affaire con Mario Irivarren.

“Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona. En fin, soy mala amiga”, aseguró.