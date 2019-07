Tony Rosado | Fuente: Facebook

El cantante de cumbia Víctor Agustín Rosado Adana, conocido como Tony Rosado, dijo este sábado que la entrevista concedida al programa Magaly La Firme fue editada para “hacerlo quedar mal” y negó incentivar la violencia hacia las mujeres en sus conciertos.

“Están diciendo que yo incentivo a que maten a las mujeres, mis canciones no dicen si ella no te quiere mátala, si él no te quiere mátalo (…) el programa de la señora Magaly me entrevistó por teléfono y lo han editado, me han hecho preguntas, he contestado, pero lo han editado y me han hecho quedar mal”, dijo en un video en su cuenta de Facebook.

“No estoy de acuerdo con eso que están diciendo [....] yo amo a las mujeres porque tengo en mi poder cuatro mujeres, mi esposa, mis dos hijas y mi nieta, mi angelito”, insistió.

Investigación

El 12 de julio, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra el cantante por el presunto delito de agresiones a las mujeres en atención al pedido del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien catalogó de inaceptables y deleznables las expresiones del cumbiambero.

Las “expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. @FiscaliaPeru debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla”, escribió Gutiérrez por Twitter.

Sobre esta investigación, Rosado dijo que se siente triste y dolido y que continuará dando sus conciertos. "Me siento triste y dolido, me van a investigar y se van a dar cuenta que yo no incentivo a que maten a las mujeres (...) hay mujeres que van a las fiestas que son mis hinchas, mis amigas, ellas saben cómo es Tony Rosado", comentó.