Cindy Marino comentó que se sintió incómoda de compartir escenario con Tony Rosado, después de ser investigado por comentarios machistas en sus conciertos y ser acusado por fomentar la violencia contra la mujer.

"No podía permanecer en un lugar con una persona así. A mí se me contrató en la feria por dos horas y recién subía con el señor Tony, con la mejor intención, con toda la buena onda de presentarlo, por respeto porque es un artista y su público lo estaba esperando", comenzó a contar sobre el incidente.

"Lamentablemente se puso a decir cosas que de ninguna manera iba a permitir. Felizmente los empresarios se disculparon conmigo, entendieron que tenía que retirarme y que no podía permanecer en el mismo lugar que el señor. [...] No tenía cómo defenderse, no tenía qué decir porque para algunas personas la mejor respuesta es el ataque. De alguna u otra manera quería ofenderme", explica.

Niega apología al feminicidio

El intérprete de cumbia se pronunció sobre la investigación preliminar por 60 días en su contra y aseguró que no hace apología al feminicidio y aseguró que él no odia a las mujeres, porque en su familia hay cuatro.

“Sí, claro que me arrepiento, porque cómo voy a decir eso. Yo en mi casa tengo cuatro mujeres, mi esposa, mis dos hijas y mi nieta que las adoro. Cómo voy a odiar a la mujer”, dijo el cantante.

Investigación

El 12 de julio, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra el cantante por el presunto delito de agresiones a las mujeres en atención al pedido del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien catalogó de inaceptables y deleznables las expresiones del cumbiambero.

Las “expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. @FiscaliaPeru debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla”, escribió Gutiérrez por Twitter.