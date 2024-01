Lita Pezo sobre su participación en Viña del Mar 2024: "El público chileno es exigente, es una responsabilidad grande”

Conciertos Lita Pezo cuenta cómo fue que la producción de Viña del Mar la sorprendió con la noticia de su selección.

La peruana Lita Pezo está lista para representar a Perú en el Festival de Viña del Mar 2024. El evento se realizará en Chile y tendrá como jurado a los cantantes María Becerra y Manuel Turizo, así como a periodistas y presentadores de TV.

Esta es la segunda vez que la intérprete viajará al país del sur; ya que, hace unos meses, abrió el concierto de Valeria Lynch y ya tuvo el primer feedback del público chileno. "Sé que es bastante exigente, pero tengo toda la fe del mundo. Tenía miedo, porque me decían que era complicado, me dijeron que me podían pifiar, gritar; pero cuando fui, fueron muy amables, muy hospitalarios, y ahora voy tranquila", dijo al programa En Escena de RPP.

Para Viña del Mar 2024, Lita Pezo cantará Luchadora y será su revancha. Hace un par de años, postuló para cantar en la Quinta Vergara, pero no quedó seleccionada; así que, cuando volvió a mandar su canción, en octubre del año pasado, no podía creer que había sido elegida. "A fines de noviembre de 2023, me llamaron y era de la producción de Viña. Me dijeron que había quedado seleccionada. Llamé, primero, al productor, a Eva Ayllón, a la familia", recordó.

Para que pueda continuar en competencia (en este caso, fue seleccionada en la categoría internacional), Lita Pezo espera que el público vote por ella. "Las votaciones van a ser en los minutos que dure la presentación. Nos encantaría poder llegar a la final, gritando el nombre de Perú".

Los vestidos que llevará Lita Pezo en Viña del Mar 2024 buscarán representar a Perú y a Iquitos, su ciudad natal. "Estamos viendo muchas propuestas, lo importante es mostrar de dónde soy. Con fe mostraré cuatro", dijo con esperanza de llegar a la final. "He estado en festivales desde pequeña, así que sí sabía de Viña y estar ahí es un gran regalo al margen de cualquier resultado. Es una responsabilidad grande".

En Escena es un programa que se trasmite por RPP los sábados, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., con la conducción de Johnny Padilla Orbegoso.

¿Con qué canción competirá en Viña del Mar 2024?

Lita Pezo competirá con su segunda canción inédita, Luchadora, la cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Este tema, escrito especialmente para ella por el prestigioso compositor español José Abraham, es el más íntimo y personal de su ascendente carrera, inspirado en dolorosos pasajes de su vida.

Luchadora narra la historia de una mujer que enfrenta las adversidades sin dejarse vencer, persistiendo en la búsqueda de sus sueños a pesar de las caídas. Lita Pezo, ganadora de los concursos Yo soy kids y La voz Perú, ha compartido que esta canción es su homenaje a todas las mujeres peruanas que enfrentan cada día los desafíos de la vida y siguen adelante con esperanza.

¿Quién es Lita Pezo?

Lita Pezo es una cantante y actriz de teatro musical peruana. Se hizo conocida a los 14 años, al ganar la primera temporada del concurso infantil de imitación musical Yo soy kids, en 2014, donde interpretó a Isabel Pantoja y recibió el apodo artístico de La Pantojita.

Después de esto, ganó popularidad como solista, al llevarse el primer lugar en la quinta temporada del concurso de canto La Voz Perú, en 2022. Un año después, debutó en el teatro, con los papeles protagónicos en el musical Oz, la bruja y el mago y en la obra Antes de que te vayas.