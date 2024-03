"Lita y yo lo hemos dado todo": Ruby Palomino regresó a Perú tras su participación en Viña del Mar 2024

Tras haber formado parte de Viña del Mar 2024, la peruana Ruby Palomino pisó suelo patrio después de competir en Chile. Si bien no quedó entre los primeros puestos, fue vista por millones de personas en el mundo y, ahora que llegó a Perú, la recibieron sus fanáticos en el aeropuerto.

A pesar de que no lograron alzar una Gaviota de Plata, la intérprete aprovechó la oportunidad para respaldar a Lita Pezo, quien estuvo más cerca de ganar.

"Creo que yo como Lita lo hemos dado todo, lo hemos demostrado y nos quedamos con eso. Cada vez que yo cantaba, en Viña la gente rugía, así que yo me siento ganadora", dijo Ruby Palomino. Asimismo, aseguró que es complicado surgir en el mundo de la música con el género folclórico, por lo que bromeó con un pedido para Eva Ayllón.

"Yo en realidad ya le he dicho a Eva (Ayllón): 'Ya, por favor, amadríname' (risas). Pero no, yo llevo mi carrera independiente hace muchos años y lo saben. No es fácil ser artista en nuestro país y más aun siendo artista cultural, es bien difícil. De hecho, lo decía en Chile, que es bien difícil juzgar la cultura de un país, porque la cultura es la base de la sociedad", agregó Ruby Palomino para La República.

¿Cuál fue el puntaje promedio de Ruby Palomino en Viña del Mar 2024?

En la Competencia Internacional de Viña 2024, se presentaron el mexicano Eddy Valenzuela, el chileno Charly Benavente y el español Enrique Ramil. Durante esta ronda, Ramil lideró con un promedio parcial de 5.6, sin incluir los tres votos secretos del jurado. Seguidamente, llegó la Competencia Folclórica. Argentina inició con sus representantes Ahyre y la canción La luna en una interpretación sobria. Le siguió la mexicana Yaneth Sandoval con Flor de campo en una propuesta más colorida.

Ruby Palomino cerró este bloque interpretando Canción para un planeta triste, de Francisco García Silva (letra) y Jesús "el viejo" Rodríguez (música). "Nuestra tierra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarla", dijo mientras comenzaba la música.

Palomino ofreció una propuesta más alegre, fusionando sonidos de carnaval andino con un mensaje de concienciación sobre el medio ambiente. Sin embargo, su puntaje promedio parcial fue de 4.8, siendo el más bajo en esta primera ronda. De esta manera, y por el momento, la tabla de posiciones está encabezada por Yaneth Sandoval y Ahyre, en primer y segundo lugar respectivamente. Ante ello, el público de la Quinta Vergara expresó su descontento con gritos y abucheos.

¿Qué tema interpretó Lita Pezo en la Competencia Internacional de Viña del Mar 2024?

Lita Pezo brilló en su presentación en la cuarta gala del Festival de Viña del Mar 2024 la noche del último miércoles 28 de febrero.

La peruana cautivó al público chileno presente en el anfiteatro de la Quinta Vergara al interpretar su tema Luchadora con el cual pudo mantener el primer lugar de la competencia internacional del certamen.

En efecto, Lita Pezo hizo una entrada brillante con la canción compuesta por José Abraham, y ella entonando su voz con estilo propio en el escenario. Esta vez, la loretana apareció con un traje plateado con brillos acompañado de un elenco de baile integrado por mujeres con telas rojas que iban acompañando a la cantante.

