Viuda de Paul Flores acusa a Armonía 10 de condicionar pensión al uso de la imagen del cantante asesinado

Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores, dijo que la agrupación Armonía 10 no ha cumplido con la indemnización prometida tras el asesinato del artista. En una entrevista con el programa Magaly TV, la firme, la madre del hijo menor del cantante aseguró que el caso se encuentra en manos de la justicia.

"No hubo ningún acuerdo luego del último comunicado que yo saqué. Nunca se han hecho presentes. Todo esto es por vía legal. A mí no me han dado ni un sol, yo no he recibido ni un sol", afirmó Jaramillo.

La viuda se refiere a un depósito por concepto del seguro de Vida Ley, realizado a consignación, el cual -según explicó- solo puede ser liberado por decisión judicial.

"Han hecho un depósito a consignación, que eso lo tiene que decidir un juez: si yo puedo disponer del dinero para mi Valentino o si Valentino lo cobra a los 18 años, que aún faltan cinco años", agregó.

"Me desconocieron como esposa"

Carolina dijo estar decepcionada por el actuar de los representantes de la agrupación, especialmente porque Paul Flores, tenía una buena relación con ellos.

"De los que pensaba que nunca me iban a dar la espalda, de los que yo creía que iba a recibir mucho apoyo, me desconocieron como la esposa. Él dio tanto esfuerzo en esa orquesta, y que no lo reconozcan como tal...", comentó.

¿Pensión a cambio de imagen?

A pocas semanas del asesinato de Paul Flores, la agrupación señaló que se haría cargo del bienestar del hijo menor del cantante. Incluso, su representante legal ofreció una pensión de 5,000 soles mensuales hasta que el niño cumpla 18 años. Sin embargo, Jaramillo asegura que el ofrecimiento no fue un acto de generosidad, sino un intento por obtener los derechos de la imagen del artista.

"Esos cinco mil soles me los ofrecieron como un apoyo para Valentino, pero era a cambio de la imagen en exclusividad de Paul. O sea, no era de buena fe", aseguró. "Ellos no tienen derecho a usar la imagen de Paul, ni su voz ni nada".

La viuda también manifestó su molestia por una reciente aparición de los integrantes de Armonía 10 en el programa de Ernesto Pimentel, donde un médium supuestamente tuvo "contacto" con el fallecido cantante.

"Eso fue terrible para mí. Fue terrible ver que Paul se manifieste para decir que está contento, que le van a hacer una sorpresa. ¿Tú crees que Paul está contento y no va a decir lo que está pasando con su hijo? Lo sentí como un circo, definitivamente", expresó.

Viuda de Paul Flores anuncia su debut como cantante

Carolina Jaramillo reveló que Paul Flores tenía planes de lanzarse como solista y formar una nueva orquesta con ella. Incluso había comenzado a comprar instrumentos y a componer temas para otros artistas.

"Íbamos a salir a cantar en la orquesta juntos. De hecho, mi carrera se lanza con uno de sus temas", señaló.

Actualmente, Jaramillo se encuentra trabajando en el estudio de grabación para cumplir el sueño que compartía con su pareja.

