Yaco Eskenazi sobre Nicola Porcella: "Tuvo una segunda oportunidad y ha sabido aprovecharla"

Farándula Escucha la entrevista a Yaco Eskenazi aquí

El conductor de televisión Yaco Eskenazi se pronunció sobre el éxito de Nicola Porcella, su excompañero en Esto es guerra, quien está conquistando el escenario mexicano después de su participación en el reality La casa de los famosos.

En una conversación con el programa En escena de RPP, Eskenazi compartió que Porcella se encuentra "feliz y tranquilo" en esta nueva etapa de su vida. "Creo que, de alguna manera, dentro de su corazón, se jugó su revancha. Ha salido adelante".

Asimismo, confesó que mantienen contacto, a pesar de las distancias y las agendas. Incluso compartió un consejo que le repite a su amigo: "Siempre que hablo con él, le digo que se porte bien".

"No es tan fácil que la vida nos regale segundas oportunidades. Nicola la tiene y ha sabido aprovecharla como nadie", dijo Yaco. "Qué difícil es ser un boom dos veces en la vida. A Nicola le ha tocado. Lo vivimos cuando empezó Esto es guerra. Había un nivel de popularidad increíble. Nicola lo está volviendo a vivir en México. Es una oportunidad increíble".

Mi mamá cocina mejor que la tuya

El domingo, Yaco Eskenazi se despidió de Mi mamá cocina mejor que la tuya, un programa que compartió durante seis años con Ethel Pozo. Al finalizar la emisión, Eskenazi expresó: "Sueñen, no dejen nunca de soñar, crean y hagan las cosas siempre con el corazón".

Al recordar sus inicios en el programa concurso, el exchico reality dijo: "No recuerdo cómo me llamaron para el casting. Me dijeron que inventara un concurso de cocina. En esa época, Rosángela y Yahaira se habían peleado, así que me inventé que estaban compitiendo en el programa, cocinando. Después fue una sorpresa que me eligieran".

El último episodio de Mi mamá cocina mejor que la tuya no fue una competencia más, ya que rindieron homenaje a varias madres que llegaron al set para disfrutar con sus hijos. En diversas categorías premiaron a madres, como la de Carloncho, Hugo García, Yahaira Plasencia y Milett Figueroa. Sin embargo, el momento más emotivo fue el recuento de los recuerdos que vivieron en ese set.

¿Qué le espera a Yaco en la TV?

Mirando hacia el futuro, a las puertas de cerrar el año, Yaco Eskenazi compartió que aún no tiene nada definido en la televisión para 2024. "Estoy esperando a ver. No tengo nada claro. América TV tampoco me ha dicho si voy a seguir. Se está terminando el año y hay que esperar a ver si hay un proyecto. Si no lo hay, hay que ver qué se hace. La cosa es seguir trabajando".