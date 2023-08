Nicola Porcella formará parte de la novela mexicana 'Amor sin receta' junto a Wendy Guevera

Después de que Nicola Porcella estuviera en el elenco de La casa de los famosos en su versión mexicana, se le abrieron las puertas para más proyectos. Tras quedar en segundo lugar y ganarse el corazón del público, el productor mexicano Juan Osorio reveló que el peruano formará parte de su novela.

El padre del cantante Emilio Osorio es conocido por sus exitosos trabajos como Una familia con suerte y Siempre te amaré, por ello, quiere repetir el plato con el exchico reality y Wendy Guevera, su compañera en el show.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, Team Infierno”, dijo en un en vivo en TikTok el productor mexicano quien también se animó a revelar el nombre de la novela Amor sin receta.

Si bien Nicola Porcella y Wendy Guevara no se han pronunciado al respecto sobre este nuevo proyecto, los fanáticos se mostraron felices dejando una serie de comentarios de aprobación. “Gracias no me lo perderé”, “será todo un exito”, “Digan en que canal”, “Esta es una bella oportunidad para Wendy y Nicola”, “Ya quiero que empiece”, “Ya los extraño”, “Espero ver pronto a mis favoritos”, “Son lo máximo”, fueron alguno de ellos.

El productor mexicano Juan Osorio reveló que Wendy Guevara y Nicola Porcella serán protagonistas de una novela. | Fuente: Tiktok

Nicola Porcella se mudará a México

Nicola Porcella ha conquistado México después de su participación en La casa de los famosos. Tal y como se reflejó en el último episodio del reality show, quedó en segundo lugar después de ser vencido por la influencer Wendy Guevara.

Tras la salida de la casa, el modelo peruano se mostró feliz por la convivencia con sus compañeros y reveló que estar ahí le ha ayudado a ser mejor persona. Por ello, se quedará a vivir al país azteca con su madre y su hijo.

“En esta vida todos tenemos derecho a rectificarnos, y a ser mejores personas, y México me dio la oportunidad de ser una mejor persona. Gracias porque acá junto a mi mamá se inicia mi nueva vida aquí en México, se los digo a ustedes”, dijo Nicola Porcella.

Por otro lado, la conductora Galilea Montijo lo sorprendió al decir que sus fans lo han catalogado como “El novio de México”. Esto fue de alegría para el exchico reality quien nuevamente agradeció al mencionado país por darle una nueva oportunidad.