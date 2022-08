Wendy Sulca empezó su carrera musical a temprana edad y alcanzó fama tras volverse viral en YouTube. | Fuente: Instagram / Wendy Sulca

La artista peruana Wendy Sulca confesó que durante su niñez fue víctima de bullying en el colegio donde estudiaba. Durante su testimonio, la cantante manifestó que recibió insultos racistas por parte de un compañero, pero decidió no quedarse callada frente al acoso escolar.

"Sí, lamentablemente cuando yo estuve en cuarto de primaria ingresé a un colegio de mediana clase, yo fui becada, no tenía los recursos para que mis padres me pusieran en ese colegio, y obviamente ya siendo nueva en el salón como que hay cierta exclusión, como que te sientes rara, volver a empezar", relató durante una entrevista con el programa "En boca de todos".

Wendy Sulca recordó que el compañero que le "tocó al lado de carpeta" fue quien la agredía verbalmente desde su ingreso. "El primer día que yo entré, literal me trató muy mal, literal me dijo como tú eres serrana, qué haces aquí, no perteneces aquí, no deberías estar aquí, te deberías ir, y me hizo sentir horrible", dijo.

"Al principio yo no quería ir a ese colegio, porque yo temía tal vez, como no pertenecía a esa clase social, no sé, sentía mucho miedo", agregó la cantante de "Cerveza Cerveza 2.0".

Wendy Sulca y su defensa contra el bullying

Frente al episodio de bullying que padeció en aquel tiempo, Wendy Sulca decidió plantarle cara. Según su testimonio, decidió contarle a sus padres para que tomaran cartas en el asunto y le pusieron un pare al agresor a través de las autoridades de la escuela.

"Siempre he tenido esa confianza con mi mamá, con mi papá, en ese entonces todavía estaba mi papi", señaló la artista, cuyo padre, Franklin Sulca, falleció en un accidente automovilístico cuando ella todavía era una niña. Una experiencia que la llevó a lanzar su primer álbum, "Papito por qué me dejaste", en 2005.

"Hablaron con el profesor, con el tutor, con el director, con los papás del niño, y pues me cambiaron de compañero de carpeta", indicó la cantante. Añadió que después de esta experiencia, no volvió a lidiar con situaciones de esta índole en el colegio.

Desde temprana edad, Wendy Sulca ha emprendido una carrera que llegó a adquirir fama fuera de nuestras fronteras gracias a que videos suyos se volvieron virales en YouTube. "La tetita" fue uno de los más conocidos en su momento, pero a la fecha cuenta con un total de tres discos de estudio y varios sencillos reconocidos.

Wendy Sulca aparece en el Times Square

En junio pasado, Wendy Sulca se mostró emocionada luego de que su imagen apareciera en el Times Square en Nueva York, Estados Unidos. Por medio de sus redes sociales, la artista peruana no pudo ocultar su emoción. "Aún sigo temblando, no me lo puedo creer. ¡Arriba Perú siempre!", escribió.

La cantante estuvo por primera vez en Nueva York hace seis años y jamás imaginó que iba a ser portada de Spotify en una de sus pantallas emblemáticas. "De verdad que es INOLVIDABLE la experiencia que estoy viviendo. Estoy muy agradecida con Spotify por realizar esta campaña para visibilizar a tantas mujeres cantantes en el mundo y valorar su talento", continuó.

Por otro lado, Wendy Sulca resaltó que es importante apoyar el empoderamiento femenino en la industria musical que va creciendo día a día porque "juntas podemos lograrlo todo". Asimismo, invitó a sus seguidores y fanáticos a escuchar la playlist “Equal Andes”.

"Soy la primera representante peruana en este playlist que conforman los países Ecuador, Venezuela y Perú. Dentro de esta encontrarán mis canciones 'Si Quieres Tenerme' y 'Cerveza, cerveza 2.0'", finalizó.

